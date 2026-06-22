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बेबी पिंक साड़ी में डिंपल तो सिंपल सूट में अदिति यादव; रेवती सुले के रिसेप्शन में मां-बेटी का क्लासी लुक वायरल

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के शादी समारोह और रिसेप्शन में राजनीति, उद्योग जगत और बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। इस दौरान अखिलेश भी परिवार संग पहुंचे। इस मौके पर डिंपल यादव बेहद खूबसूरत साड़ी में नजर आईं, जबकि बेटी अदिति ने सिंपल सूट कैरी किया था। 

बेबी पिंक साड़ी में डिंपल तो सिंपल सूट में अदिति यादव; रेवती सुले के रिसेप्शन में मां-बेटी का क्लासी लुक वायरल

शरद पवार की नातिन और सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के रिसेप्शन समारोह में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादवभी शामिल हुए। उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल यादवऔर बेटी अदिति यादव भी कार्यक्रम में पहुंचीं। इस दौरान मां-बेटी के सादगी भरे और आकर्षक लुक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वहीं, अखिलेश यादव ने नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दीं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद और वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले ने शनिवार को नागपुर के उद्योगपति सारंग लखानी के साथ शादी की। इस खास मौके पर उद्योग जगत, मनोरंजन जगत और राजनीति से जुड़ी कई नामचीन हस्तियां शामिल हुईं। शादी समारोह में एक ओर बॉलीवुड सितारों ने अपना जलवा बिखेरा तो वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के हस्थियों ने भी शिरकत कर समारोह की शोभा बढ़ाई।

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सोशल मीडिया पर सपा अध्यक्ष के साथ डिंपल यादव और अदिति यादव की फोटो वायरल हो रही है। जिसमें सभी ग्रुप फोटो क्लिक करा रहे हैं। इस तस्वीर में अखिलेश सफेद कुर्ता-पायजामा और काले कलर के नेहरू जैकेट के साथ लाल टोपी लगाए हुए नजर आ रहे हैं। वहीं, डिंपल बेटी के साथ एलिगेंट और क्लासी लुक में हैं। उन्होंने मल्टीकलर डिटेलिंग वाली साड़ी के साथ कम जूलरी पहनी है।

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बेबी पिंक कलर की साड़ी में डिंपल

डिंपल यादव ने रिसेप्शन में बेबी पिंक रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी थी। साड़ी के बॉर्डर पर गोल्डन और ग्रीन डिटेलिंग की गई थी, जो इसे एक खास लुक दे रही थी। इसके साथ उन्होंने मिंट ग्रीन रंग का ब्लाउज पहना था। जिसकी स्लीव्स पर बारीक एम्ब्रॉयडरी के साथ पिंक और गोल्डन रंग का वर्क किया गया था। साड़ी और ब्लॉउज का यह खूबसूरत कॉम्बिनेशन उनके पूरे लुक को शालीनता के साथ रॉयल टच दे रहा था।

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ऑफ वाइट सूट में थीं अदिति

अखिलेश और डिंपल की बड़ी बेटी अदिति यादव ने रिसेप्शन के लिए ऑफ वाइट कलर का सिंपल सूट सेलेक्ट किया था। जिसमें वह खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने खुद को नेचुरल रखने के लिए किसी तरह के जूलरी नहीं पहनी। वहीं, उनके पैरों में हील्स वाली सैंडल था। अदिति का ये खास अंदाज का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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