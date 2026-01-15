डिंपल यादव ने दिल्ली में काटा केक, अखिलेश यादव ने लखनऊ से ही कहा- हैप्पी बर्थडे

संक्षेप: Dimple Yadav Birthday: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने दिल्ली में जन्मदिन का केक काटा, वहीं उनके पति और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी दफ्तर से ही सपा कार्यकर्ताओं के साथ पत्नी को हैप्पी बर्थडे कहा।

समाजवादी पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव ने गुरुवार को अपना जन्मदिन दिल्ली में केक काटकर मनाया। डिंपल ने दिल्ली में सरकारी आवास पर रिश्ते में ससुर और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव की मौजूदगी में बर्थडे केक काटा। जबकि अखिलेश यादव पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ लखनऊ में सपा के दफ्तर में डिंपल का जन्मदिन मनाते नजर आए। रामगोपाल ने दिल्ली में डिंपल द्वारा केक काटने का फोटो शेयर किया है, जबकि अखिलेश ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं के साथ डिंपल के जन्मदिन के जश्न की तस्वीरें पोस्ट की हैं। फिलहाल दोनों एक साथ नहीं दिखे हैं, लेकिन हो सकता है कि शाम में अखिलेश और डिंपल दिल्ली या लखनऊ में बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करें।

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की अध्यक्ष और पूर्व सीएम मायावती के साथ 15 जनवरी को बर्थडे शेयर करने वालीं डिंपल यादव अब 48 साल की हो गई हैं। 15 जनवरी 1978 को पैदा हुई डिंपल ने 1999 में अखिलेश से शादी रचाई थी। अखिलेश और डिंपल के तीन बच्चे हैं- दो बेटियां अदिति यादव और टीना यादव और एक बेटा अर्जुन यादव। डिंपल पहली बार 2012 में कन्नौज लोकसभा सीट से उप-चुनाव में निर्विरोध सांसद चुनी गई थीं, जो सीट अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली की थी। डिंपल ने 2014 में भी जीती, लेकिन 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने उनको हरा दिया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट से 2022 के उपचुनाव में वो तीसरी बार सांसद बनीं और 2024 का चुनाव भी जीतीं। कन्नौज से अब अखिलेश यादव एमपी हैं।

लखनऊ के सपा मुख्यालय में अखिलेश ने कार्यकर्ताओं के साथ डिंपल का जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा अन्याय और अधर्म के रास्ते पर चल रही है। प्रदेश में पूरी व्यवस्था खराब कर दी है। स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद हो गयी है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा जब कमजोर होती है, तो और सांप्रदायिक हो जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता ‘आरोप जीवी’ हैं, इन लोगों का काम सिर्फ आरोप लगाना है।