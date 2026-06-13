यूपी के खंडहर हॉस्टल फिर होंगे रोशन; पुनर्जीवन का रास्ता साफ, छात्रों को मिलेंगी कई सहूलियतें
यूपी के खंडहर पड़े हॉस्टलों के दिन फिर से उभरेंगे। योगी सरकार पूरे प्रदेश भर के हॉस्टलों को पुनर्जीवन देने जा रही है। इन हॉस्टलों में शैक्षणिक कार्य हो सकेंगे। योगी सरकार के इस फैसले से छात्रों को भी कई सहूलियतें मिलेंगी।
UP Government: यूपी के एडेड-राजकीय डिग्री कॉलेजों में प्रयुक्त नहीं होने से खंडहर में तब्दील हो रहे हॉस्टल फिर से रोशन हो सकेंगे। कॉलेज अब ऐसे हॉस्टल को शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त कर सकेंगे। इन हॉस्टल में रोजगारपरक शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित होंगे। शैक्षिक कार्यों के साथ-साथ प्रयोगशाला और पुस्तकालय भी ऐसे हॉस्टल को सही करते हुए चलाए जा सकेंगे। इससे छात्रों को भी कई सहूलियतें मिलेंगी। छात्रों का अभाव और मैनेजमेंट कारणों से प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में अधिकांश हॉस्टल वर्षों पहले बंद हो चुके हैं। ये हॉस्टल फिलहाल खंडहर स्थिति में पहुंच चुके हैं। उपयोग बदलने की छूट से इन हॉस्टल के फिर से पुनर्जीवित होने की उम्मीद है।
प्रदेश के एडेड-राजकीय कॉलेजों में अधिकांश में हॉस्टल मौजूद थे। 90 के दशक तक ये हॉस्टल छात्रों की प्राथमिकता में भी रहे लेकिन बाद में मैनेजमेंट की उदासीनता एवं छात्रों को नए विकल्प मिलने से हॉस्टल धीरे-धीरे वीरान होते गए। कई कॉलेजों ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए अपने हॉस्टल बंद कर दिए। अनेक हॉस्टल में ऐसी स्थितियां पैदा की गई कि वहां छात्रों ने प्रवेश ही नहीं लिए। नतीजतन प्रदेशभर में ऐसे हॉस्टल अर्से से खंडहर होते गए। अन्यत्र उपयोग का विकल्प नहीं होने से प्रबंधन ने भी दिलचस्पी नहीं ली। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने शुक्रवार देर रात समस्त राजकीय एवं एडेड कॉलेजों में मौजूद, लेकिन अप्रयुक्त हॉस्टल के अन्यत्र उपयोग का रास्ता कर दिया। निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. बीएल शर्मा के आदेशों के अनुसार कॉलेजों में निर्मित ऐसे हॉस्टल जिनमें विद्यार्थी नहीं रह रहे हैं, उन्हें जरुरत के अनुसार अन्य प्रयोग में ला सकते हैं। इनमें रोजगारपरक शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित हो सकते हैं। कॉलेज ऐसे हॉस्टल को शैक्षिक, प्रयोगशाला और लाइब्रेरी के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं।
मेरठ कॉलेज के चार हॉस्टल फिर जिंदा होंगे
शासन के इस फैसले का असर मेरठ में भी होगा। वेस्ट यूपी के पुराने एवं बड़े कॉलेजों में शुमार मेरठ कॉलेज में छह हॉस्टल हैं, लेकिन इनमें केवल दो हॉस्टल ही चल रहे हैं। इसमें भी छात्राओं का हॉस्टल सही स्थिति में है, जबकि लड़कों के हॉस्टल में चुनिंदा विद्यार्थी हैं। बाकी चार हॉस्टल पूरी तरह खंडहर और दशकों से बंद हैं। उक्त आदेश से कॉलेज प्रबंधन को इन हॉस्टल का जीर्णोद्धार कराते हुए शैक्षिक कार्यों में प्रयुक्त करने का रास्ता खुल गया है। एनएएस कॉलेज में भी एक हॉस्टल है जो अब संचालित नहीं होता। आरजी पीजी कॉलेज में हॉस्टल अच्छी स्थिति में है और निरंतर चल रहा है।
आदेश के दुरुपयोग की भी आशंका
खंडहर या अप्रयुक्त हॉस्टल के अन्यत्र उपयोग की इस छूट के दुरुपयोग होने की भी आशंका है। छात्र संगठनों के अनुसार जो हॉस्टल चल रहे हैं वहां कॉलेज प्रबंधन अब ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं कि उनमें प्रवेश ही ना हों और कुछ वर्षों बाद इस आदेश का सहारा लेकर उनका अन्य जगह प्रयोग कर लिया जाए। छात्र संगठनों ने शासन से हॉस्टल के लिए स्पष्ट नीति जारी करने की मांग की है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।