एक हजार रुपये पेंशन में सम्मानजनक जीवन मुमकिन नहीं, यूपी सरकार के रवैये पर हाईकोर्ट नाराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफतौर पर कहा कि वर्तमान दौर में एसिड अटैक पीड़िता को मात्र एक हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन देना उसके साथ मज़ाक है, क्योंकि इससे सम्मानजनक जीवन जीना मुमकिन नहीं है।
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में एसिड अटैक के पीड़ितों के मुआवजे और उनके स्थायी पुनर्वास को लेकर राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफतौर पर कहा कि वर्तमान दौर में एसिड अटैक पीड़िता को मात्र एक हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन देना उसके साथ मज़ाक है, क्योंकि इससे सम्मानजनक जीवन जीना मुमकिन नहीं है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने फ़रहा की याचिका पर सुनवाई करते हुए की।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 10 साल बाद भी नीति नहीं
हाईकोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य और दुख व्यक्त किया कि परिवर्तन केंद्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कोई ठोस और ढांचागत नीति तैयार नहीं की है। कोर्ट ने कहा कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये मुआवजे को भी कम माना था। आज 2026 में, जब महंगाई और जीवन यापन की लागत इतनी बढ़ चुकी है, तब भी सरकार पुरानी व्यवस्था पर टिकी है। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ एक बार मामूली मुआवजा देकर खत्म नहीं हो जाती।
अफसरों को कोर्ट में होना पड़ा हाजिर
पिछली सुनवाई में कोर्ट की सख्ती के बाद प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह और अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। हालांकि उनके हलफनामों से असंतुष्ट कोर्ट ने कहा कि इन हलफनामों में सिर्फ कागजी बैठकों और बातचीत का जिक्र है लेकिन धरातल पर पीड़ितों के रोजगार, मुफ्त इलाज और सामाजिक सुरक्षा को लेकर कोई ठोस खाका नहीं है।
कोर्ट ने गिनाया पीड़ितों का आजीवन दर्द
हाईकोर्ट ने याची फ़रहा का उदाहरण देते हुए कहा कि घटना के 15 साल बीत जाने के बाद भी उसके आर्थिक पुनर्वास के लिए कुछ नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने कभी तेजाब के घाव और सर्जरी का कभी न खत्म होने वाला दर्द, शिक्षा व रोजगार और शादी की संभावनाओं का पूरी तरह खत्म होना, समाज का नजरिया और इलाज के लिए ऊंचे ब्याज पर लिया गया कर्ज पर विचार नहीं किया। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट से एक महीने का समय मांगा और आश्वासन दिया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भावना के अनुरूप ठोस नीति तैयार करेगी।
अदालत ने सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई तय करते हुए आदेश दिया कि सरकार अगली तारीख तक पीड़ितों के मुफ्त इलाज, प्लास्टिक सर्जरी, शिक्षा, नौकरी और सम्मानजनक मासिक वित्तीय सहायता की ठोस नीति पेश करे। अगली सुनवाई तक नीति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं मिलती है, तो दोनों अपर मुख्य सचिवों को दोबारा कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।