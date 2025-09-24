हर हाल में इस तारीख तक पूरा हो डिजिटल फसल सर्वे; मुख्य सचिव का अल्टीमेटम

यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा है कि फसलों का डिजिटल सर्वे का काम 10 अक्टूबर तक पूरा करा लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कृषि वाली संपत्तियों की रजिस्ट्रियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा है कि फसलों का डिजिटल सर्वे का काम अनिवार्य रूप से 10 अक्टूबर तक पूरा करा लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कृषि वाली संपत्तियों की रजिस्ट्रियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने फसल सर्वे एक समयबद्ध काम है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सर्वे के लिए अतिरिक्त मैनपावर लगा सकते है और लेखपालों का सहयोग भी लिया जाए। सर्वे के साथ सत्यापन के काम में भी प्रगति सुनिश्चित की जाए। पीएम किसान योजना की 1 अप्रैल 2026 की किस्त केवल उन किसानों को मिलेगी, जिन्होंने फॉर्मर रजिस्ट्री कराई है। इसलिए फॉर्मर रजिस्ट्री के काम में भी प्रगति लाई जाए। यह पंजीकरण विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने आईएमएलसी कॉरिडोर के लिए अवशेष क्रय और अर्जित भूमि के अधिग्रहण का काम तेजी से पूरा कराने के भी निर्देश संबंधित जिलों को दिए। बैठक में बताया गया कि डिजिटल फसल सर्वे के लिए कुल 91,631 ग्रामों में से 67,209 ग्रामों (73.35%) में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। 10,031 ग्रामों (10.95%) में सर्वे पूर्ण हो चुका है। मिर्जापुर ने सर्वे का काम शत-प्रतिशत पूरा कर लिया है, ललितपुर में 90.47%, एटा में 84.58%, और औरय्या में 81.24% सर्वे काम पूरा हुआ है।