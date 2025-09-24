Digital crop survey must be completed by October 10th Chief Secretary SP Goyal ultimatum हर हाल में इस तारीख तक पूरा हो डिजिटल फसल सर्वे; मुख्य सचिव का अल्टीमेटम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Digital crop survey must be completed by October 10th Chief Secretary SP Goyal ultimatum

Pawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊWed, 24 Sep 2025 08:42 PM
हर हाल में इस तारीख तक पूरा हो डिजिटल फसल सर्वे; मुख्य सचिव का अल्टीमेटम

यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा है कि फसलों का डिजिटल सर्वे का काम अनिवार्य रूप से 10 अक्टूबर तक पूरा करा लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कृषि वाली संपत्तियों की रजिस्ट्रियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने फसल सर्वे एक समयबद्ध काम है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सर्वे के लिए अतिरिक्त मैनपावर लगा सकते है और लेखपालों का सहयोग भी लिया जाए। सर्वे के साथ सत्यापन के काम में भी प्रगति सुनिश्चित की जाए। पीएम किसान योजना की 1 अप्रैल 2026 की किस्त केवल उन किसानों को मिलेगी, जिन्होंने फॉर्मर रजिस्ट्री कराई है। इसलिए फॉर्मर रजिस्ट्री के काम में भी प्रगति लाई जाए। यह पंजीकरण विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने आईएमएलसी कॉरिडोर के लिए अवशेष क्रय और अर्जित भूमि के अधिग्रहण का काम तेजी से पूरा कराने के भी निर्देश संबंधित जिलों को दिए। बैठक में बताया गया कि डिजिटल फसल सर्वे के लिए कुल 91,631 ग्रामों में से 67,209 ग्रामों (73.35%) में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। 10,031 ग्रामों (10.95%) में सर्वे पूर्ण हो चुका है। मिर्जापुर ने सर्वे का काम शत-प्रतिशत पूरा कर लिया है, ललितपुर में 90.47%, एटा में 84.58%, और औरय्या में 81.24% सर्वे काम पूरा हुआ है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के कृषक एवं किसान कल्याण मंत्रालय के चीफ नॉलेज एडवाइजर राजीव चावला उपस्थित थे। भौतिक रूप से प्रमुख सचिव कृषि रविंद्र, प्रमुख सचिव राजस्व रणवीर प्रसाद, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद कंचन वर्मा, एसीईओ यूपीडा हरि प्रताप शाही सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण समेत अन्य मौजूद रहे।

