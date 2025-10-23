Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsDIG takes action after death of student who was harassed, police station in-charge and outpost in-charge suspended
छेड़छाड़ से परेशान छात्रा की मौत पर डीआईजी का एक्शन, थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज सस्पेंड

छेड़छाड़ से परेशान छात्रा की मौत पर डीआईजी का एक्शन, थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज सस्पेंड

संक्षेप: यूपी के हापुड़ में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा के सुसाइड पर डीआईजी सख्त हो गए हैं। मामले की जानकारी अधिकारियों को नहीं देने और मामले में लापरवाही पर थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज दोनों को निलंबित कर दिया है। 

Thu, 23 Oct 2025 09:40 PMYogesh Yadav हापुड़, संवाददाता
एक तरफ मिशन शक्ति 5.0 में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से पुलिस छात्राओं और महिलाओं को गंभीरतापूर्वक जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं, हापुड़ के असौड़ा गांव में तीन अक्टूबर को छेड़छाड़ के बाद एक छात्रा ने क्षुब्ध होकर फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया था, जिसका मेरठ के अस्पताल में उपचार चल रहा था। थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी ने इस गंभीर घटना से उच्चाधिकारियों को अवगत नहीं कराया था। बुधवार को अस्पताल में छात्रा ने जब दम तोड़ा तो हड़कंप मच गया। डीआईजी कलानिधि नैथानी के आदेश पर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने गुरुवार को थाना देहात प्रभारी विजय गुप्ता और साइलो द्वितीय चौकी प्रभारी जसवंत सिंह को निलंबित कर दिया।

देहात थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति की बेटी कक्षा 11वीं पढ़ती थी। छात्रा के पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति कई सालों से उनके यहां पर दूध लेकर जाता है। तीन अक्टूबर को छात्रा अपने घर पर अकेली थी। इसी दौरान मौका पाकर पड़ोसी व्यक्ति जबरन घर में घुस आया और उसने छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते हुए मारपीट कर दी। किसी प्रकार लोगों के आने पर आरोपी फरार हो गया। जब जंगल से पीड़िता की मां और बहन लौटे तो उसने इस बात की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर मां ने आरोपी को फोन किया तो उसने अपनी गलती मान ली थी।

आरोप है कि आरोपी फिर मकान के पीछे वाले रास्ते से घर में घुस आया। आरोपी ने घर के बर्तन साफ कर रही छात्रा को पकड़ लिया और एक कमरे में गलत नीयत के उद्​देश्य से ले जाने लगा। इस घटना के बाद छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। परिजनों का आरोप है कि छात्रा को आरोपी व्यक्ति ने ही लटकाया था। जब घर में मौजूद छात्रा की बड़ी बहन ने बहन को फांसी पर लटका देखा तो शोर मचा दिया। शोर सुनकर पड़ोसियों ने किसी प्रकार छात्रा को नीचे उतारा और पास के अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना की सूचना यूपी-112 पर दी। घटना के चार दिन बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।

आरोपी को पुलिस ने फिर किया गिरफ्तार

छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने गांव निवासी इंद्रपाल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आरोपी ने अपनी जमानत न्यायालय से करा ली थी। सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि छात्रा की मौत होने के बाद गुरुवार देर शाम को पुलिस ने आरोपी को छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में फिर गिरफ्तार कर लिया।