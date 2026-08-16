सोते-सोते हो गई मौत; घर में बिस्तर पर युवक का शव मिला, परिवार में मच गया हड़कंप

अंबेडकरनगर के सैदापुर में 30 वर्षीय सुभाष चंद्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रात में नशे की हालत में घर पहुंचने के बाद वह सो गया था। सुबह फोन आने पर परिजनों ने जगाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

अंबेडकरनगर के सैदापुर क्षेत्र में शुक्रवार रात घर में सोए 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुबह परिजन उसे जगाने पहुंचे तो वह बिस्तर पर बेसुध पड़ा मिला। कई बार आवाज देने और हिलाने-डुलाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के सहनेमऊ गांव के मजरे कोइंदा निवासी सुभाष चंद्र शुक्रवार रात करीब नौ बजे नशे की हालत में घर पहुंचा था। खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने चला गया। रात में सब कुछ सामान्य था।

सोते-सोते हो गई मौत, घरवालों को सुबह पता चला शनिवार सुबह उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया। फोन आने के बाद परिजन उसे जगाने और फोन पर बात कराने के लिए कमरे में पहुंचे। परिजनों ने कई बार सुभाष को आवाज दी, लेकिन उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने उसे हिलाकर जगाने का प्रयास किया, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। अनहोनी की आशंका पर परिजन उसे आनन-फानन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

परिवार में पसरा मातम सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि युवक की मौत का स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। सुभाष चंद्र के पिता रामनयन की करीब एक वर्ष पहले मौत हो चुकी है। मां गोमती देवी बेटे की मौत के बाद से रो-रोकर बेहाल हैं। पत्नी का भी रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के एक पुत्र है। सुभाष तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। उसका बड़ा भाई वीरेंद्र दिव्यांग है, जबकि छोटा भाई बालगोविंद मां की देखभाल करता है।