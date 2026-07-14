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शिक्षक पति की बेवफाई पकड़ने को पत्नी ने स्कूल में लगवा दिए कैमरे? क्लासरूम Kiss कांड से अफसर भी हैरान

By Ajay Singh
संवाददाता, कन्नौज
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Teacher's Classroom Kissing Video Leaked : शिक्षक-शिक्षिका क्लासरूम के अंदर इश्क फरमाते कैमरे में कैद हो गए। अब सवाल उठ रहा है कि ये कैमरे आखिर स्कूल में पहुंचे कैसे? पत्नी का दावा है कि उन्होंने स्कूल के बाहर रहकर खिड़की से वीडियो बनाए या बनवाए। वहीं चर्चा है कि स्कूल में CCTV कैमरे लगवाए गए।

शिक्षक पति की बेवफाई पकड़ने को पत्नी ने स्कूल में लगवा दिए कैमरे? क्लासरूम Kiss कांड से अफसर भी हैरान

Teacher's Classroom Kissing Video Leaked : यूपी के कन्नौज में एक महिला ने अपने पति की बेवफाई पकड़ने के लिए स्कूल में गोपनीय ढंग से कैमरे लगवा दिए? महिला अपने इस मिशन में पूरी तरह कामयाब भी रही। कैमरे में क्लासरूम के अंदर शिक्षक अपनी साथी शिक्षिका को शर्मनाक ढंग से Kiss करते कैद हो गए। वीडियो वायरल हुआ तो बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बीएसए ने क्लासरूम में इश्क फरमाते शिक्षक और शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया है। उधर, दोनों की पोल खोलने वाली शिक्षक की पत्नी ने मंगलवार को स्कूल पहुंचकर हड़कंप मचा दिया। महिला ने खुद भी यह दावा किया कि उन्होंने स्वयं ये सारे वीडियो स्कूल की खिड़की के पास खड़े होकर बनाए हैं। स्कूल की खिड़की के बाहर खड़े होकर महिला ने खुद वीडियो बनाए या फिर गोपनीय ढंग से सीसीटीवी कैमरे लगे? यह अभी साफ नहीं है लेकिन इतना तो तय है कि पत्नी ने वीडियो से पति की पोल खोल डाली। इस प्रकरण से अफसर भी हैरान रह गए हैं।

हालांकि गांववालों के बीच अलग ही चर्चा है। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक की पत्नी एक सरकारी विभाग में तैनात हैं। अपने पति की हरकतों से तंग आकर उन्होंने कई महीने पहले गोपनीय ढंग से स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। ताकि उसमें उसके पति और उसके साथ ही शिक्षिका की करतूतें कैद हो सके। इस मिशन में वह पूरी तरह सफल रही। आरोपी शिक्षक और शिक्षिका को यह भनक तक नहीं लग सकी कि उनके द्वारा विद्यालय परिसर में की जा रही हर गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। लोगों की मानें तो जब सिर से पानी ज्यादा ऊपर हो गया तब शिक्षक की पत्नी ने विद्यालय में बनाए गए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की पूरी श्रृंखला सार्वजनिक रूप से वायरल कर दी। लोगों का कहना है कि करीब तीन दर्जन से भी अधिक फुटेज वायरल किए गए हैं। वहीं शिक्षक की पत्नी का यह भी दावा है कि उसने स्वयं ये सारे वीडियो स्कूल की खिड़की के पास खड़े होकर बनाए हैं। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में चोरी छिपे कैमरे लगवाए थे जो पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद हटवा दिए गए। वहीं मामले में बीएसए का भी यही कहना है कि विद्यालय में कैमरे नहीं लगे हैं बाहर से किसी ने चोरी छिपे लगवाए हैं इसकी भी जांच कराई जा रही है।

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आरोपी शिक्षक-शिक्षिका नहीं आए स्कूल

बता दें कि क्लासरूम में Kiss करने का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी शिक्षक और शिक्षिका मंगलवार को विद्यालय नहीं पहुंचे। उधर, शिक्षक- शिक्षिका के आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। प्रधानाध्यापक ने मामले को गंभीर मानते हुए जहां सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका को नोटिस जारी कर तत्काल स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीएसए ने दोनों को निलंबित कर अलग-अलग स्कूलों में संबद्ध कर दिया है। वीडियो वायरल होते ही मंगलवार को बड़ी संख्या में अभिभावक विद्यालय पहुंचे और घटना पर नाराजगी जताई।

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आसपास के गांवों से पहुंचे अभिभावकों दिव्या, नवीना, डिंपल, रानी देवी और विपुल प्रताप सिंह ने कहा कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वह अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे। विरोध के दौरान कुछ अभिभावक अपने बच्चों को साथ लेकर घर भी लौट गए। बीएसए सन्दीप कुमार ने बताया कि ​विद्यालय में शिक्षकों का अमर्यादित आचरण सरकारी सेवक आचरण नियमावली का गंभीर उल्लंघन है। तत्काल प्रभाव से दोनों को निलंबित कर अलग-अलग बीआरसी में संबद्ध किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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