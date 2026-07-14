शिक्षक पति की बेवफाई पकड़ने को पत्नी ने स्कूल में लगवा दिए कैमरे? क्लासरूम Kiss कांड से अफसर भी हैरान

Teacher's Classroom Kissing Video Leaked : शिक्षक-शिक्षिका क्लासरूम के अंदर इश्क फरमाते कैमरे में कैद हो गए। अब सवाल उठ रहा है कि ये कैमरे आखिर स्कूल में पहुंचे कैसे? पत्नी का दावा है कि उन्होंने स्कूल के बाहर रहकर खिड़की से वीडियो बनाए या बनवाए। वहीं चर्चा है कि स्कूल में CCTV कैमरे लगवाए गए।

Teacher's Classroom Kissing Video Leaked : यूपी के कन्नौज में एक महिला ने अपने पति की बेवफाई पकड़ने के लिए स्कूल में गोपनीय ढंग से कैमरे लगवा दिए? महिला अपने इस मिशन में पूरी तरह कामयाब भी रही। कैमरे में क्लासरूम के अंदर शिक्षक अपनी साथी शिक्षिका को शर्मनाक ढंग से Kiss करते कैद हो गए। वीडियो वायरल हुआ तो बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बीएसए ने क्लासरूम में इश्क फरमाते शिक्षक और शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया है। उधर, दोनों की पोल खोलने वाली शिक्षक की पत्नी ने मंगलवार को स्कूल पहुंचकर हड़कंप मचा दिया। महिला ने खुद भी यह दावा किया कि उन्होंने स्वयं ये सारे वीडियो स्कूल की खिड़की के पास खड़े होकर बनाए हैं। स्कूल की खिड़की के बाहर खड़े होकर महिला ने खुद वीडियो बनाए या फिर गोपनीय ढंग से सीसीटीवी कैमरे लगे? यह अभी साफ नहीं है लेकिन इतना तो तय है कि पत्नी ने वीडियो से पति की पोल खोल डाली। इस प्रकरण से अफसर भी हैरान रह गए हैं।

हालांकि गांववालों के बीच अलग ही चर्चा है। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक की पत्नी एक सरकारी विभाग में तैनात हैं। अपने पति की हरकतों से तंग आकर उन्होंने कई महीने पहले गोपनीय ढंग से स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। ताकि उसमें उसके पति और उसके साथ ही शिक्षिका की करतूतें कैद हो सके। इस मिशन में वह पूरी तरह सफल रही। आरोपी शिक्षक और शिक्षिका को यह भनक तक नहीं लग सकी कि उनके द्वारा विद्यालय परिसर में की जा रही हर गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। लोगों की मानें तो जब सिर से पानी ज्यादा ऊपर हो गया तब शिक्षक की पत्नी ने विद्यालय में बनाए गए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की पूरी श्रृंखला सार्वजनिक रूप से वायरल कर दी। लोगों का कहना है कि करीब तीन दर्जन से भी अधिक फुटेज वायरल किए गए हैं। वहीं शिक्षक की पत्नी का यह भी दावा है कि उसने स्वयं ये सारे वीडियो स्कूल की खिड़की के पास खड़े होकर बनाए हैं। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में चोरी छिपे कैमरे लगवाए थे जो पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद हटवा दिए गए। वहीं मामले में बीएसए का भी यही कहना है कि विद्यालय में कैमरे नहीं लगे हैं बाहर से किसी ने चोरी छिपे लगवाए हैं इसकी भी जांच कराई जा रही है।

आरोपी शिक्षक-शिक्षिका नहीं आए स्कूल बता दें कि क्लासरूम में Kiss करने का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी शिक्षक और शिक्षिका मंगलवार को विद्यालय नहीं पहुंचे। उधर, शिक्षक- शिक्षिका के आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। प्रधानाध्यापक ने मामले को गंभीर मानते हुए जहां सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका को नोटिस जारी कर तत्काल स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीएसए ने दोनों को निलंबित कर अलग-अलग स्कूलों में संबद्ध कर दिया है। वीडियो वायरल होते ही मंगलवार को बड़ी संख्या में अभिभावक विद्यालय पहुंचे और घटना पर नाराजगी जताई।