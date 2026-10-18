बुर्के में नेपाल से भारत आई श्रद्धा दुबे? बॉर्डर पर पहुंची लखनऊ पुलिस, खंगाले CCTV

मॉडल श्रद्धा दुबे की तलाश में पुलिस भारत-नेपाल सीमा तक पहुंच गई है। लखनऊ की एसओजी और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने सोनौली के बाजार में कई दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने दुकानदारों से बुर्का पहने महिला की आवाजाही के बारे में पूछताछ की।

सोनौली/नौतनवा, हिन्दुस्तान टीम। लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में फरार आरोपित श्रद्धा दुबे की तलाश में पुलिस भारत-नेपाल सीमा तक पहुंच गई है। शुक्रवार शाम लखनऊ की एसओजी और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने सोनौली के भगवानपुर बाजार में कई दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने दुकानदारों से बुर्का पहने महिला की आवाजाही के बारे में पूछताछ की। आशंका है कि श्रद्धा दुबे नेपाल से भारतीय सीमा में दाखिल हुई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

श्रद्धा दुबे की तलाश इंडो-नेपाल बॉर्डर तक पहुंच गई है। शुक्रवार शाम लखनऊ की एसओजी और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने सोनौली कोतवाली क्षेत्र के भगवानपुर बाजार में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। करीब तीन से चार घंटे तक चली पड़ताल के दौरान टीम ने दुकानदारों से पूछताछ कर आरोपित की संभावित आवाजाही से जुड़े सुराग जुटाने की कोशिश की। जांच में स्थानीय पुलिस ने भी सहयोग किया। दरअसल, शिवा शर्मा हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद से मॉडल श्रद्धा दुबे फरार है।

घटना के बाद उसके बहराइच के रास्ते नेपाल जाने की बात सामने आई थी। उसकी तलाश में पुलिस और एसटीएफ की टीमें दबिश दे रही हैं। इसी बीच लखनऊ पुलिस को सूचना मिली कि वह भगवानपुर के रास्ते नेपाल से भारतीय सीमा में दाखिल हुई है। इस इनपुट के आधार पर टीम सीमावर्ती बाजार पहुंची।

बुर्के में महिला की आवाजाही के बारे में पूछताछ भगवानपुर बाजार में जिन दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहां टीम ने रिकॉर्डिंग देखी। दुकानदारों के मुताबिक, लखनऊ से सादे कपड़ों में पहुंची टीम के साथ भगवानपुर पुलिस के जवान भी मौजूद थे। पुलिस ने दुकानदारों से यह जानने की कोशिश की कि क्या बुर्का पहने कोई महिला नेपाल से भारत में दाखिल हुई थी। साथ ही संभावित स्थानीय मददगारों के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। कई घंटे तक फुटेज खंगालने व पूछताछ के बाद लखनऊ से आई टीम लौट गई। जांच में अब तक कोई अहम सुराग मिलने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। श्रद्धा दुबे के संभावित रूप से नेपाल से भारत आने की सूचना के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्र में निगरानी बढ़ाए जाने की भी जानकारी सामने आ रही है।