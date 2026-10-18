बुर्के में नेपाल से भारत आई श्रद्धा दुबे? बॉर्डर पर पहुंची लखनऊ पुलिस, खंगाले CCTV
मॉडल श्रद्धा दुबे की तलाश में पुलिस भारत-नेपाल सीमा तक पहुंच गई है। लखनऊ की एसओजी और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने सोनौली के बाजार में कई दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने दुकानदारों से बुर्का पहने महिला की आवाजाही के बारे में पूछताछ की।
सोनौली/नौतनवा, हिन्दुस्तान टीम। लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में फरार आरोपित श्रद्धा दुबे की तलाश में पुलिस भारत-नेपाल सीमा तक पहुंच गई है। शुक्रवार शाम लखनऊ की एसओजी और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने सोनौली के भगवानपुर बाजार में कई दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने दुकानदारों से बुर्का पहने महिला की आवाजाही के बारे में पूछताछ की। आशंका है कि श्रद्धा दुबे नेपाल से भारतीय सीमा में दाखिल हुई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
श्रद्धा दुबे की तलाश इंडो-नेपाल बॉर्डर तक पहुंच गई है। शुक्रवार शाम लखनऊ की एसओजी और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने सोनौली कोतवाली क्षेत्र के भगवानपुर बाजार में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। करीब तीन से चार घंटे तक चली पड़ताल के दौरान टीम ने दुकानदारों से पूछताछ कर आरोपित की संभावित आवाजाही से जुड़े सुराग जुटाने की कोशिश की। जांच में स्थानीय पुलिस ने भी सहयोग किया। दरअसल, शिवा शर्मा हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद से मॉडल श्रद्धा दुबे फरार है।
घटना के बाद उसके बहराइच के रास्ते नेपाल जाने की बात सामने आई थी। उसकी तलाश में पुलिस और एसटीएफ की टीमें दबिश दे रही हैं। इसी बीच लखनऊ पुलिस को सूचना मिली कि वह भगवानपुर के रास्ते नेपाल से भारतीय सीमा में दाखिल हुई है। इस इनपुट के आधार पर टीम सीमावर्ती बाजार पहुंची।
बुर्के में महिला की आवाजाही के बारे में पूछताछ
भगवानपुर बाजार में जिन दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहां टीम ने रिकॉर्डिंग देखी। दुकानदारों के मुताबिक, लखनऊ से सादे कपड़ों में पहुंची टीम के साथ भगवानपुर पुलिस के जवान भी मौजूद थे। पुलिस ने दुकानदारों से यह जानने की कोशिश की कि क्या बुर्का पहने कोई महिला नेपाल से भारत में दाखिल हुई थी। साथ ही संभावित स्थानीय मददगारों के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। कई घंटे तक फुटेज खंगालने व पूछताछ के बाद लखनऊ से आई टीम लौट गई। जांच में अब तक कोई अहम सुराग मिलने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। श्रद्धा दुबे के संभावित रूप से नेपाल से भारत आने की सूचना के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्र में निगरानी बढ़ाए जाने की भी जानकारी सामने आ रही है।
श्रद्धा समेत तीन के खिलाफ NBW जारी
उधर, 25 हजार की इनामी श्रद्धा, उसकी बहन समेत तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने शुक्रवार को एनबीडब्ल्यू जारी किया है। हजरतगंज पुलिस ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में अर्जी डाली थी। पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने बताया कि इस मामले में हजरतगंज कोतवाली में शिवा की मां ने श्रद्धा उसकी बहन रश्मि उसके ड्राइवर व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में ड्राइवर दानिश का नाम भी सामने आया था।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें