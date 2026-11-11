क्या पवन पांडेय ने बिना पूछे कर दिया अखिलेश और डिंपल के राम मंदिर जाने का ऐलान?

अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने के कार्यक्रम पर अब सस्पेंस बन गया है। बुधवार को मीडिया ने जब उनसे इस बारे में सवाल किया तो वह टाल गए और शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव का जिक्र करते हुए कहा कि उनके घर में शिव और राम दोनों हैं।

Akhilesh Yadav Ram Mandir visit: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 12 दिसंबर के अयोध्या दौरे की चर्चा तेज है। पूर्व विधायक पवन पांडेय की ओर से इस दौरे का ऐलान किए जाने के बाद से ही सियासी हलचल बढ़ गई है। हालांकि, बुधवार को लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा और शिवपाल और रामगोपाल का नाम लेकर कहने लगे कि उनके घर में तो शिव और राम दोनों हैं। उन्होंने इतना कहा कि भगवान सबके हैं, किसी भी मंदिर जाएंगे, केदारेश्वर भी जाएंगे। अखिलेश यादव के इस जवाब के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या पवन पांडेय ने उनसे और डिंपल यादव से बातचीत किए बिना ही राम मंदिर जाने का ऐलान कर दिया? हालांकि, इस संबंध में लाइव हिन्दुस्तान ने पवन पांडेय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।

सपा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता पवन पांडेय ने 7 नवंबर को घोषणा की थी कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव 12 दिसंबर को अयोध्या आएंगे। उनका यह दौरा पूरी तरह धार्मिक होगा और वे पूरा दिन रामनगरी में बिताएंगे। अखिलेश यादव सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन-पूजन करेंगे। इसके बाद राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। इस दौरान सपा प्रमुख के साधु-संतों और महंतों से मिलने का भी कार्यक्रम है। अखिलेश यादव सपरिवार उनका आशीर्वाद लेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे।

शिव और राम पहले से ही हैं, अयोध्या दौरे के सवाल पर बोले अखिलेश लखनऊ में बुधवार को अखिलेश यादव से जब मीडिया ने 12 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर जाने को लेकर सवाल किया तो वह टाल गए। सपा चीफ ने कहा, 'भगवान सबके हैं। भगवान को याद करने के अलग-अलग धर्म में अलग-अलग तरीके और रास्ते हैं। कही भीं क्यों नहीं जाएंगे। केदारेश्वर भी जाएंगे और मथुरा भी जाएंगे। पहले भी जाते रहे हैं, फिर से जाएंगे। केदारेश्वर जाने के बाद आगे भी दर्शन करेंगे। PDA यानी पहले दर्शन फिर आशीर्वाद भी है। हालांकि अपने जवाब में अखिलेश ने एक बार भी अयोध्या का नाम लिया। अखिलेश ने कहा कि हमारे घर में शिव (शिवपाल यादव) और राम (रामगोपाल यादव) दोनों पहले से ही हैं। हमें तो पहले से ही राम का आशीर्वाद मिल रहा है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद और नेता पवन पांडेय का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पास तो अवधेश जी और पवन पहले से हैं तो कैसा घबराना?'