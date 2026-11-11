क्या पवन पांडेय ने बिना पूछे कर दिया अखिलेश और डिंपल के राम मंदिर जाने का ऐलान?
अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने के कार्यक्रम पर अब सस्पेंस बन गया है। बुधवार को मीडिया ने जब उनसे इस बारे में सवाल किया तो वह टाल गए और शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव का जिक्र करते हुए कहा कि उनके घर में शिव और राम दोनों हैं।
Akhilesh Yadav Ram Mandir visit: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 12 दिसंबर के अयोध्या दौरे की चर्चा तेज है। पूर्व विधायक पवन पांडेय की ओर से इस दौरे का ऐलान किए जाने के बाद से ही सियासी हलचल बढ़ गई है। हालांकि, बुधवार को लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा और शिवपाल और रामगोपाल का नाम लेकर कहने लगे कि उनके घर में तो शिव और राम दोनों हैं। उन्होंने इतना कहा कि भगवान सबके हैं, किसी भी मंदिर जाएंगे, केदारेश्वर भी जाएंगे। अखिलेश यादव के इस जवाब के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या पवन पांडेय ने उनसे और डिंपल यादव से बातचीत किए बिना ही राम मंदिर जाने का ऐलान कर दिया? हालांकि, इस संबंध में लाइव हिन्दुस्तान ने पवन पांडेय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।
सपा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता पवन पांडेय ने 7 नवंबर को घोषणा की थी कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव 12 दिसंबर को अयोध्या आएंगे। उनका यह दौरा पूरी तरह धार्मिक होगा और वे पूरा दिन रामनगरी में बिताएंगे। अखिलेश यादव सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन-पूजन करेंगे। इसके बाद राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। इस दौरान सपा प्रमुख के साधु-संतों और महंतों से मिलने का भी कार्यक्रम है। अखिलेश यादव सपरिवार उनका आशीर्वाद लेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे।
शिव और राम पहले से ही हैं, अयोध्या दौरे के सवाल पर बोले अखिलेश
लखनऊ में बुधवार को अखिलेश यादव से जब मीडिया ने 12 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर जाने को लेकर सवाल किया तो वह टाल गए। सपा चीफ ने कहा, 'भगवान सबके हैं। भगवान को याद करने के अलग-अलग धर्म में अलग-अलग तरीके और रास्ते हैं। कही भीं क्यों नहीं जाएंगे। केदारेश्वर भी जाएंगे और मथुरा भी जाएंगे। पहले भी जाते रहे हैं, फिर से जाएंगे। केदारेश्वर जाने के बाद आगे भी दर्शन करेंगे। PDA यानी पहले दर्शन फिर आशीर्वाद भी है। हालांकि अपने जवाब में अखिलेश ने एक बार भी अयोध्या का नाम लिया। अखिलेश ने कहा कि हमारे घर में शिव (शिवपाल यादव) और राम (रामगोपाल यादव) दोनों पहले से ही हैं। हमें तो पहले से ही राम का आशीर्वाद मिल रहा है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद और नेता पवन पांडेय का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पास तो अवधेश जी और पवन पहले से हैं तो कैसा घबराना?'
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर भाजपा ने कसा तंज
पवन पांडेय के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। भाजपा ने अखिलेश यादव के इस दौरे को लेकर निशाना साधा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव को 12 नहीं बल्कि 6 दिसंबर को राम मंदिर जाना चाहिए। साथ ही रामभक्तों की हत्या के लिए माफी मांगनी चाहिए। अपने पोस्ट में मिला, ‘अगर भगवान श्री राम पर ये नया पैंतरा नहीं, सच्चा पश्चाताप है! तो 12 नहीं, 6 दिसंबर को राम मंदिर जाइए। जिन सैकड़ों रामभक्तों की हत्या कराई। उस महापाप पर माफ़ी मांगिये। मत समझिये कि आपके पुराने पाप धुल जाएंगे, बल्कि इस रामभक्ति के स्वांग से बचा-खुचा अस्तित्व भी गंवाएंगे।’ इससे पहले पंकज चौधरी ने कहा था कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव को रामलला के दर्शन की याद आने लगती है। जो नेता अब तक राम मंदिर और सनातन धर्म को लेकर सवालों के घेरे में रहे, उन्हें अब अयोध्या जाकर दर्शन करने की जरूरत महसूस हो रही है। आखिर चुनाव से ठीक पहले ही रामलला की याद क्यों आई?
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें