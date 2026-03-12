कर्ज और तंगी के बोझ तले तो नहीं टूट गया परिवार? फतेहपुर हत्याकांड के बाद उठे सवाल
फतेहपुर में एक युवक ने मां और चाचा की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। तीनों के शव बंद कमरे में मिले। इस कांड के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा है।ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं आर्थिक दबाव और घरेलू तनाव इस घटना की वजह तो नहीं बन गया।
Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर में बुधवार को एक युवक ने मां और चाचा की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। तीनों के शव बंद कमरे में मिले। चौफेरवा मोहल्ले में हुए कांड के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा है। मोहल्ले के लोगों के अनुसार परिवार पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ से जूझ रहा था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं आर्थिक दबाव और घरेलू तनाव इस घटना की वजह तो नहीं बन गया।
सुशील श्रीवास्तव अपने बेटे अमर, पत्नी सुशीला और छोटे भाई सुनील उर्फ गुड्डू के साथ रहते थे। सुशील ने बताया कि वह बुधवार दोपहर शहर में ही शादीशुदा बेटी से मिलने गए थे। जब घर पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद मिला। मोहल्ले के लोगों और पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में अमर, सुशीला और सुनील खून से लथपथ पड़े थे। अमर और सुशीला की मौत हो चुकी थी, जबकि सुनील की सांसें चल रही थीं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बेटी की शादी बाद परिवार पर बढ़ गया था कर्ज
बेटी दीपिका की शादी के दौरान काफी खर्च हुआ था, जिससे परिवार पर कर्ज बढ़ गया था। इसके अलावा घर में बीमारियों के इलाज में भी पैसे खर्च हुए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार इन सब कारणों से परिवार आर्थिक रुप से कमजोर हो गया था और धीरे-धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। सुशील कुमार श्रीवास्तव और उनका बेटा अमर छोटे-मोटे काम करके परिवार का गुजारा करते थे। अमर कानपुर से कपड़े आदि लाकर फेरी लगाता था।
वहीं, सुनील तांबेश्वर चौराहे के पास एक कपड़े के गोदाम में काम करता था। किसी तरह घर का खर्च चला रहे थे, लेकिन आमदनी सीमित होने के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ समय पहले परिवार ने शहर के मुराइन टोला स्थित अपना पुराना मकान बेच दिया था। इसके बाद चौफेरवा इलाके में एक छोटा सा प्लाट लेकर वहीं एक कमरे का मकान बनवा कर रहने लगे थे।
बीमारी से जूझ कर संभला था युवक
कर्ज के बोझ में दबा अमर गंभीर बीमारी की जद में आ गया था। कमाई के श्रोत बंद होने से वह कर्ज लेकर कई साल इलाज करा रहा था। करीब तीन साल चले इलाज के बाद वह ठीक हो पाया था। लेकिन इस बीच घर बिक्री कर कुछ कर्ज अदा करने के साथ बहन की शादी दी और प्लाट लेकर एक कमरा बना कर परिवार के साथ रहता था।
