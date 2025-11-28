प्रयागराज के मकान नंबर 7 में रहते थे 302 लोग? वोटर लिस्ट देख चकराए BLO; हो रही तलाश
SIR in Uttar Pradesh: यूपी के प्रयागराज का विधानसभा क्षेत्र इलाहाबाद उत्तर। भाग संख्या 269। मतदाता सूची वर्ष 2003। मकान नंबर सात में रहने वाले लोग 302। यह संख्या जितनी आपको परेशान कर रही है, उससे कहीं ज्यादा उस क्षेत्र के बीएलओ और वहां के रहने वाले लोगों को परेशान कर रही है। अब बीएलओ उन सभी 302 लोगों को तलाश रहे हैं।
आप सोचते होंगे एक मकान नंबर में चार-पांच, संयुक्त परिवार हुआ तो 10-15 या अधिक से अधिक 20 लोग रहते होंगे, लेकिन इस बार वर्ष 2003 की जो मतदाता सूची बीएलओ को दी गई है उसमें एक मकान नंबर में सैकड़ों लोग रहते हैं। अब इलाहाबाद उत्तर विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या 271 की बात की जाए तो इसमें मकान नंबर 27 में 131 नाम दर्ज हैं। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान प्रपत्र जारी किए गए हैं। इसका मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से किया जाना है। अब बीते 22 सालों की बात की जाए तो शहर का दायरा बदल चुका है। मतदान केंद्र और बूथों में बदलाव हो गया है। जहां तक एक छोटा सा मकान था, वहां आज अपार्टमेंट बन चुका है। ऐसे में उस वक्त की सूची कितनी सही थी, यह भी अहम सवाल बन गया है।
ऐसे ही मकान नंबर पर झुग्गी-झोपड़ी दिया है और इसमें 518 लोग रहते हैं। इस भाग संख्या के बीएलओ का कहना है कि यह समझ आता है कि गरीब आदमी के पास मकान नहीं था। ऐसे में झुग्गी झोपड़ी डाल दी गई। लेकिन किसी भी एक झुग्गी-झोपड़ी में इतने लोग नहीं हैं। अब अगर उस वक्त इसमें अलोपीबाग झुग्गी-झोपड़ी, मधवापुर झुग्गी-झोपड़ी, बाघम्बरी झुग्गी-झोपड़ी या फिर सोहबतियाबाग झुग्गी-झोपड़ी लिख दिया गया होता तो उनके नाम की तलाश भी आसान होती। अब किसी भी क्षेत्र में लोग मिल ही नहीं रहे हैं। एक मकान नंबर में हनुमान लिखा है तो एक मकान नंबर में बजरंग। इन मकान नंबरों में भी 50 से 100 लोग निवास कर रहे हैं।
सुपरवाइजर खुद जाएं और दें अपनी रिपोर्ट
प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को लेकर सभी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) व सहायक निर्वाचन अधिकारी (एआरओ) के साथ बैठक कर निर्देश दिया है कि केवल बीएलओ पर निर्भर न रहें। उन्होंने सभी सुपरवाइजरों को निर्देश दिया कि वे खुद बूथों पर जाएं और बीएलओ की समस्या का समाधान करें। गणना प्रपत्र जमा करने की आखिरी तारीख अब करीब आ चुकी है। अब तक आधे प्रपत्र भी डिजिटलाइज नहीं हो सके हैं। इस पर डीएम ने अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रपत्र जमा करना अकेले बीएलओ की जिम्मेदारी नहीं है। अधिकारी केवल निर्देश तक सीमित न रहें। बूथों पर बीएलओ को जो समस्या आ रही है, उसका समाधान भी तत्काल प्रभाव से कराएं।