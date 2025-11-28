प्रयागराज के मकान नंबर 7 में रहते थे 302 लोग? वोटर लिस्ट देख चकराए BLO; हो रही तलाश

संक्षेप: आप सोचते होंगे एक मकान नंबर में चार-पांच, संयुक्त परिवार हुआ तो 10-15 या अधिक से अधिक 20 लोग रहते होंगे, लेकिन वर्ष 2003 की जो लिस्ट BLO को दी गई है उसमें एक ही मकान में सैकड़ों लोगों के नाम दर्ज हैं। इलाहाबाद उत्तर विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या 271 में भी 27 नंबर के एक मकान में 131 नाम दर्ज हैं।

SIR in Uttar Pradesh: यूपी के प्रयागराज का विधानसभा क्षेत्र इलाहाबाद उत्तर। भाग संख्या 269। मतदाता सूची वर्ष 2003। मकान नंबर सात में रहने वाले लोग 302। यह संख्या जितनी आपको परेशान कर रही है, उससे कहीं ज्यादा उस क्षेत्र के बीएलओ और वहां के रहने वाले लोगों को परेशान कर रही है। अब बीएलओ उन सभी 302 लोगों को तलाश रहे हैं।

आप सोचते होंगे एक मकान नंबर में चार-पांच, संयुक्त परिवार हुआ तो 10-15 या अधिक से अधिक 20 लोग रहते होंगे, लेकिन इस बार वर्ष 2003 की जो मतदाता सूची बीएलओ को दी गई है उसमें एक मकान नंबर में सैकड़ों लोग रहते हैं। अब इलाहाबाद उत्तर विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या 271 की बात की जाए तो इसमें मकान नंबर 27 में 131 नाम दर्ज हैं। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान प्रपत्र जारी किए गए हैं। इसका मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से किया जाना है। अब बीते 22 सालों की बात की जाए तो शहर का दायरा बदल चुका है। मतदान केंद्र और बूथों में बदलाव हो गया है। जहां तक एक छोटा सा मकान था, वहां आज अपार्टमेंट बन चुका है। ऐसे में उस वक्त की सूची कितनी सही थी, यह भी अहम सवाल बन गया है।

ऐसे ही मकान नंबर पर झुग्गी-झोपड़ी दिया है और इसमें 518 लोग रहते हैं। इस भाग संख्या के बीएलओ का कहना है कि यह समझ आता है कि गरीब आदमी के पास मकान नहीं था। ऐसे में झुग्गी झोपड़ी डाल दी गई। लेकिन किसी भी एक झुग्गी-झोपड़ी में इतने लोग नहीं हैं। अब अगर उस वक्त इसमें अलोपीबाग झुग्गी-झोपड़ी, मधवापुर झुग्गी-झोपड़ी, बाघम्बरी झुग्गी-झोपड़ी या फिर सोहबतियाबाग झुग्गी-झोपड़ी लिख दिया गया होता तो उनके नाम की तलाश भी आसान होती। अब किसी भी क्षेत्र में लोग मिल ही नहीं रहे हैं। एक मकान नंबर में हनुमान लिखा है तो एक मकान नंबर में बजरंग। इन मकान नंबरों में भी 50 से 100 लोग निवास कर रहे हैं।