बिना फिल्टर वाला पानी बहुत बड़ा खतरा, लखनऊ के लोहिया संस्थान की रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

बिना फिल्टर वाला पानी पीना हमारे शरीर के लिए बड़ा खतरा है। इसका खुलासा लखनऊ के लोहिया संस्थान के एक रिसर्च में हुआ है। इस रिसर्च के अनुसार बिना फिल्टर वाला पानी पीने वालों में ब्लड शुगर की आशंका ज्यादा होती है और इंसुलीन बनने की प्रक्रिया धीमी होती है।

निकेल और आर्सेनिक जैसे जहरीले तत्वों की बढ़ती मात्रा हमारे शरीर के लिए बड़ा खतरा हैं। यह पानी मधुमेह यानी शुगर के खतरे को बढ़ा रहा है। बिना फील्टर का पानी पीने वाले और धूम्रपान के लत वाले शुगर रोगियों में ये निकेल और आर्सेनिक ज्यादा मात्रा में मिले हैं। ये तत्व शरीर में इंसुलिन बनाने व इसके इस्तेमाल में रुकावट डालते हैं। इससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। ये तथ्य लोहिया संस्थान के बायोकेमिस्ट्री और जनरल मेडिसिन विभाग के संयुक्त शोध में मिले हैं। शोध में टाइप टू डायबिटीज के 473 रोगी और 303 स्वस्थ लोगों किया गया है। शोध को अमेरिका के प्रतिष्ठित जर्नल बायोलॉजिकल ट्रेस इलीमेंट रिसर्च ने मान्यता दी है। शोध में यह भी बताय गया है कि इस खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। क्या खाने पीने से इंसुलीन बनने की प्रक्रिया बेहतर होती है।

ये शोध लोहिया संस्थान के बायोकमेस्ट्री विभाग के डॉ. मनीष राज कुलश्रेष्ठ और जनरल मेडिसिन विभाग के डॉ. निखिल गुप्ता के मार्गदर्शन में शोधार्थी शेफाली सिंह ने किया है। डॉ. मनीष राज के मुताबकि शुगर और सामान्य लोगों के खून में मौजूद जहरीले और जरूरी सूक्ष्म तत्वों की जांच आधुनिक मशीनों से की गई। शुगर वाले रोगियों में निकेल और आर्सेनिक का स्तर सामान्य लोगों की तुलना में काफी अधिक पाया गया।

इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया हो रही धीमी शोधकताओं के मुताबिक निकल और आर्सेनिक की अधिकता से शरीर में इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया को धीमी हो जाती है। इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। बीटा-सेल की कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से खून में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। बिना फिल्टर पानी और धूम्रपान की आदतें इन जहरीले तत्वों के शरीर में प्रवेश के प्रमुख कारण हैं। शोधकर्ताओं के मुताबकि स्वच्छ व फिल्टर पानी का उपयोग, तंबाकू एवं धूम्रपान और संतुलित भोजन से इस खतरे को कम किया जा सकता है।

मैगनीज बना शुगर बचाव की ढाल डॉ. मनीष राज ने बताया कि मैगनीज इन जहरीले धातुओं के दुष्प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुगर के जिन रोगियों में मैगनीज का स्तर बेहतर पाया गया। उनमें शुगर कम पायी गई। इनके शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता भी बेहतर पाई गई। मैगनीज जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व है। भोजन में साबुत अनाज, अलसी के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां,फल व दालें मैंगनीज के अच्छे स्रोत हैं।