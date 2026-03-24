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'धुरंधर-2' देख रही लड़की से शख्स ने सिनेमा हॉल में की छेड़छाड़, पिता ने बीच सड़क सिखाया सबक

Mar 24, 2026 03:30 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कानपुर
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पिता -पुत्री मूवी देखने गए थे। इस दौरान सिनेमा हॉल के अंदर और बाहर पार्किंग तक एक युवक ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की। हॉल में शोहदा लड़की की बगल की ही सीट पर बैठा था। वह लड़की को देखकर गंदे इशारे करता रहा। मूवी देख जब पिता- पुत्री बाहर पार्किंग में अपनी बाइक लेने आए। तब भी शोहदे ने छेड़छाड़ की।

'धुरंधर-2' देख रही लड़की से शख्स ने सिनेमा हॉल में की छेड़छाड़, पिता ने बीच सड़क सिखाया सबक

UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक टॉकीज में धुरंधर-2 फिल्म देखने आई एक लड़की के साथ सिनेमा हॉल में छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी होते ही लड़की के पिता का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बाहर आते ही बीच सड़क शोहदे को सबक सिखा दिया। धुरंधर बने पिता ने शोहदे को पकड़कर जमकर पीट दिया। इस दौरान पब्लिक ने भी शोहदे की पिटाई की। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कोई भी शिकायत आने से इनकार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में गुरूदेव चौराहे के पास के एक सिनेमा हॉल में सोमवार को पिता -पुत्री मूवी देखने गए थे। इस दौरान टॉकीज के अंदर और बाहर पार्किंग तक एक युवक ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की। आरोप है कि सिनेमा हॉल में शोहदा लड़की की बगल की ही सीट पर बैठा था। वह लड़की को देखकर गंदे इशारे करता रहा। मूवी देखकर जब पिता- पुत्री बाहर पार्किंग में अपनी बाइक लेने आए। तब भी शोहदे ने युवती के साथ छेड़छाड़ की।

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लड़की ने शोहदे की हरकतों से तंग आकर शोर मचा दिया। पिता को इसकी जानकारी हुई तो उनका गुस्सा भड़क गया। उन्होंने शोहदे को पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। पिता के हत्थे चढ़ा शोहदा दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। इस दौरान वहां काफी भीड़ जुट गई। कुछ लोग शोहदे की पिटाई और उससे हो रही पूछताछ का वीडियो भी बनाने लगे। शोहदे की पिटाई का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

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खुद को बरेली का रहने वाला बताया

सिनेमा हॉल के बाहर शोहदे की पिटाई के दौरान पब्लिक ने उससे उसकी पहचान और पूरी घटना के बारे में कई सवाल किए। शोहदा खुद को बरेली का रहने वाला बता रहा था। उसने बताया कि वह कानपुर के रावतपुर में रहकर पढ़ाई करता है। घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इलाके में इसकी काफी चर्चा हो रही है। हालांकि इसे लेकर अभी तक पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई है।

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क्या बोली पुलिस

इस घटना के बारे में पूछे जाने पर रावतपुर थाने के इंस्पेक्टर कमलेश राय ने बताया कि अभी तक उन्हें ऐसे किसी भी मामले की शिकायत नहीं मिली है। हालांकि पुलिस इस बारे अपने स्तर से पता लगा रही है। अगर शिकायत मिली तो आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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