शराब ठेके पर हंगामे में गिरफ्तार यूट्यूबर दक्ष चौधरी के समर्थन में आए धीरेंद्र शास्त्री, जानें क्या कहा

संक्षेप: यूपी के मथुरा में शराब ठेकों को जबरन बंद कराने के मामले में फरार चल रहे अभियुक्तों को अदालत ने 9 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं, धीरेंद्र शास्त्री मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर दक्ष चौधरी के समर्थन में आए हैं।

यूपी के मथुरा में शराब ठेकों को जबरन बंद कराने के मामले में फरार चल रहे अभियुक्तों को वृंदावन कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया। अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए सभी को 9 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके बाद बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्रकृष्ण शास्त्री गिरफ्तार हुए युवकों के समर्थन में आए।

धीरेंद्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि दक्ष चौधरी गौमाता के लिए, हिंदुत्व के लिए और ब्रज को मांस-मदिरा मुक्त करने के लिए बहुत लड़ रहा है, जूझ रहा है। इसके साथ पूरी टीम है जिसमें अभिषेक ठाकुर है। ये सभी जोश के साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आप यदि हिंदुत्व के लिए लड़ नहीं सकते तो जो लड़ रहे हों उनके साथ खड़े हो जाइए।

विदित हो कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्रकृष्ण शास्त्री के आह्वान के बाद कुछ युवकों ने उपद्रव मचाते हुए कुछ देर के लिये तीन शराब ठेकों को जबरन बंद करा दिया था। सेल्समेन जितेंद्र की तहरीर पर दर्ज हुए मुकदमे के बाद पुलिस ने शिब्बो और कपिल को गिरफ़्तार किया, लेकिन घटना में शामिल अन्य अभियुक्त फरार चल रहे थे। पुलिस इनके पीछे लगी थी।

ये हुए गिरफ्तार सोमवार को पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त दक्ष चौधरी उर्फ दीपक वर्मा पुत्र राधेश्याम निवासी जी-86/1, गली नम्बर-3, शास्त्री पार्क, थाना उस्मानपुर, पूर्वी दिल्ली, अभिषेक ठाकुर पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी ए-479 गामड़ी चौथा पुस्ता, थाना उस्मानपुर, पूर्वी दिल्ली मूल निवासी ग्राम कुम्भी, थाना शिवगढ़, जिला रायबरेली के साथ युधिष्ठिर पुत्र भागीरथ सिंह निवासी सिवाया, थाना धौलाना, जिला हापुड़, अमित कुमार पुत्र रामकिशोर निवासी फ्लैट नम्बर 102, नीलगिरी अपार्टमेन्ट, द्वारिका मोड़, थाना मोहनगण, जिला पश्चिमी दिल्ली और दुर्योधन उर्फ विशाल सिसौदिया पुत्र सन्तोष कुमार निवासी ग्राम दादोपुर खटाना, थाना जारचा, जिला गौतमबुद्ध नगर को सुनरख रोड देशी शराब के ठेका के सामने खाली ग्राउण्ड से गिरफ्तार कर लिया।

नहीं मिली बेल, भेजे जेल ज्यैष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि शराब के ठेके पर उपद्रव करने वाले सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया। आरोपियों के अधिवक्ता ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की। अदालत ने सभी पांच आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 9 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

एक आरोपी अभी है फरार शराब के ठेके पर हंगामा करने वालों में शामिल एक आरोपी नामजद अक्कू पंडित अभी फरार है। पुलिस अक्कू पंडित की गिरफ्तारी के प्रयास में दबिश दे रही है। कोतवाली पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।