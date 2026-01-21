भारत का खाकर पाक की बात करने वाले भूतों को भगाते हैं बाबा; बांदा में बोले धीरेंद्र शास्त्री

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsDhirendra Shastri said that Baba drives away those ghosts who eat Indian food and talk about Pakistan
Jan 21, 2026 06:52 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, बांदा
बागेश्वरधाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बांदा में कथा के अंतिम दिन भक्तों को भावनात्मक रूप से भगवान श्रीराम व हनुमान से जोड़ा। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम स्वयं मंगल भवन है तो हनुमान जी मंगलमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। भगवान श्रीराम की शरण के बगैर जीवन में मंगल की कल्पना भी बेमानी है। उन्होंने भारत का अन्न खाकर पाकिस्तान की भलाई की बात करने वालों को भूतों की संज्ञा दी। कहा कि बागेश्वरधाम सरकार ऐसे कुंत्सित मानसिकता वाले भूतों को भी भगाने का काम करते हैं।

शहर के मवई बाईपास चौराहे में आयोजित पांच दिवसीय हनुमंत कथा में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने रोचक कथाओं के माध्यम से हनुमान और भगवान राम की महिमा का बखान किया। कहा कि हनुमानकी भक्ति में वह शक्ति है जो भगवान श्रीराम की कृपा दिलाने में सहायक बन सकती है। भूत-पिशाच के अस्तित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि हम जिसे भूत-पिशाच का नाम देते हैं, वैज्ञानिक भाषा में उन्हें ही पॉजिटिव या निगेटिव ऊर्जा की संज्ञा दी गई है। उन्होंने हनुमान चालीसा की चौपाई भूत-पिशाच निकट नहीं आवै-महावीर जब नाम सुनावै की व्याख्या की।

कहा कि भूत-प्रेत हमेशा मनुष्य के मन पर नियंत्रण करते हैं, लेकिन अगर मन को भगवान के प्रति समर्पण कर दिया जाए तो भूत नजदीक भी नहीं फटक सकता है। माता-पिता और गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा कि जिसने माता-पिता की डांट और अपने गुरु की लात नहीं खाई, उसका जीवन सफल हो ही नहीं सकता। कहा कि सनातन धर्म के 33 कोटि भगवानों को छोड़कर जो टोपी वालों के पास जाते हैं, उनकी तो बात ही निराली है।

उन्होंने बांदा वालों को 15 फरवरी को बागेश्वरधाम गढ़ा छतरपुर में आयोजित होने वाले कन्या विवाह महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया। बताया कि बागेश्वर बालाजी की कृपा से हिंदुओं से मिले चढ़ावे की धनराशि से वह अपना मकान या मंदिर नहीं बनाते, बल्कि गरीबों की बेटियों का घर बसाने का काम करते हैं। उन्होंने बागेश्वर बालाजी के मंत्रों के जरिए सभी श्रद्धालुओं की सामूहिक अर्जी लगवाई और बालाजी से मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद मांगा। अंत में मंच से ही हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ कराया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
