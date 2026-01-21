भारत का खाकर पाक की बात करने वाले भूतों को भगाते हैं बाबा; बांदा में बोले धीरेंद्र शास्त्री

संक्षेप: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बांदा में कथा के अंतिम भारत का अन्न खाकर पाकिस्तान की भलाई की बात करने वालों को भूतों की संज्ञा दी। कहा कि बागेश्वरधाम सरकार ऐसे कुंत्सित मानसिकता वाले भूतों को भी भगाने का काम करते हैं।

बागेश्वरधाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बांदा में कथा के अंतिम दिन भक्तों को भावनात्मक रूप से भगवान श्रीराम व हनुमान से जोड़ा। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम स्वयं मंगल भवन है तो हनुमान जी मंगलमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। भगवान श्रीराम की शरण के बगैर जीवन में मंगल की कल्पना भी बेमानी है। उन्होंने भारत का अन्न खाकर पाकिस्तान की भलाई की बात करने वालों को भूतों की संज्ञा दी। कहा कि बागेश्वरधाम सरकार ऐसे कुंत्सित मानसिकता वाले भूतों को भी भगाने का काम करते हैं।

शहर के मवई बाईपास चौराहे में आयोजित पांच दिवसीय हनुमंत कथा में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने रोचक कथाओं के माध्यम से हनुमान और भगवान राम की महिमा का बखान किया। कहा कि हनुमानकी भक्ति में वह शक्ति है जो भगवान श्रीराम की कृपा दिलाने में सहायक बन सकती है। भूत-पिशाच के अस्तित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि हम जिसे भूत-पिशाच का नाम देते हैं, वैज्ञानिक भाषा में उन्हें ही पॉजिटिव या निगेटिव ऊर्जा की संज्ञा दी गई है। उन्होंने हनुमान चालीसा की चौपाई भूत-पिशाच निकट नहीं आवै-महावीर जब नाम सुनावै की व्याख्या की।

कहा कि भूत-प्रेत हमेशा मनुष्य के मन पर नियंत्रण करते हैं, लेकिन अगर मन को भगवान के प्रति समर्पण कर दिया जाए तो भूत नजदीक भी नहीं फटक सकता है। माता-पिता और गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा कि जिसने माता-पिता की डांट और अपने गुरु की लात नहीं खाई, उसका जीवन सफल हो ही नहीं सकता। कहा कि सनातन धर्म के 33 कोटि भगवानों को छोड़कर जो टोपी वालों के पास जाते हैं, उनकी तो बात ही निराली है।