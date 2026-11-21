प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बेंती में रामकथा के समापन के बादधीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू एकता के लिए गालियां ही नहीं, गोली भी खानी पड़े तो खाएंगे। वहीं, कथा के आयोजक और विधायक राजा भैया ने भी रामकथा का विरोध करने वालों पर निशाना साधा।

प्रतापगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। योगीराज देवराहा बाबा कथा मंडपम में श्री रामकथा समापन के बाद शुक्रवार को दिव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि गोली भी खानी पड़ी तो खाएंगे। विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि तीन दिन हम लोग राम कथा की चर्चा में गोता लगाते रहे, यह संपूर्ण उत्सव दिव्य, भव्य और नव्य हुआ। इसमें यह दिखाई पड़ा कि आने वाले दिनों में अगर कोई हिंदुओं को छेड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कथा को जो कुछ लोग रोकने वाले थे, उनकी ठठरी बर गई।

विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि कुछ लोग हमारे बयान पर कुछ समय के लिए कृष्ण भक्त बन गए थे पर गोपाष्टमी पर उनमें से एक भी हमें गोपूजन करते दिखाई नहीं दिया। कहा कि कुछ लोग नाम बदल-बदल कर विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि हिंदूओं को हिंदूओं से लड़वाया जाए। लेकिन मैंने पहले भी कहा है आज भी कह रहा हूं कि हमको हिंदू एकता के लिए गालियां तो क्या गोली भी खानी पड़ेगी तो भी हम हिंदू एकता करेंगे। कहा कि वैसे मुझे भरोसा है कि अब मुझे गोली नहीं बल्कि हिंदुओं का विरोध करने वालों को सिर दर्द की गोली खानी पड़ेगी।

राजा भैया के पिता ने उठाई कट्टर हिंदू प्रधानमंत्री की मांग कुंडा के बेंती में चल रही राम कथा के बीच कथा के यजमान रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पिता भदरी नरेश राजा उदय प्रताप सिंह की एक मांग चर्चा में है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि हिंदू विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमें एक कट्टर हिंदूवादी प्रधानमंत्री की जरूरत है, और इस समय केवल योगी आदित्यनाथ ही उसके लिए उपयुक्त हैं। उनकी इस पोस्ट पर कई तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। कथा के दौरान कुछ समर्थकों को राजा भैया को प्रदेश का मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाने की मांग वाला पोस्टर लिए भी देखा गया।