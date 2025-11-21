Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsDhirendra Shastri is sowing seeds of hatred; he should be sent to jail, Swami Prasad Maurya said
धीरेंद्र शास्त्री नफरत के बीज बो रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए; स्वामी प्रसाद मौर्य बोले

संक्षेप:

स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेंद्र शास्त्री को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री धर्म के नाम पर नफरत के बीज बो रहे हैं।

Fri, 21 Nov 2025 07:18 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ बयान दिया है।संविधान सम्मान और जनहित हुंकार यात्रा में शामिल होने शुक्रवार को उरई पहुंचे अपना जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री धर्म के नाम पर नफरत के बीज बो रहे हैं। भाजपा को निशाने पर रखते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश में इनकी सरकार बनने के बाद अपराध और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। 10-20 हजार रुपये की नौकरी के लिए लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं।

अपनी जनता पार्टी प्रदेशभर में संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा निकाल रही है। शुक्रवार को यात्रा उरई पहुंची। यात्रा में शामिल पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत को आजादी दिलाने में हर वर्ग हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सबने योगदान दिया है। जब से भाजपा सरकार में आई है तब से धर्म के नाम पर जनता के बीच खाई पैदा की जा रही है। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सनातियों को एकजुट करने में कोई आपत्ति नहीं है।

हिन्दू राष्ट्र के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़

स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि दिक्कत इस बात की है कि हिन्दू राष्ट्र के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हिन्दू राष्ट्र की मांग करना संविधान का अपमान है। ऐसे लोगों को देशद्रोही मानते हुए मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, दलितों, ओबीसी पर अनाचार और अत्याचार हो रहे हैं। सरकार अपराध रोकने में फेल हो गई है।

पहले भी की थी टिप्पणी

इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर बयान दिया था। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि देश को बांटने वालों को सुरक्षा दी रही है। उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Dhirendra Shastri अन्य..
