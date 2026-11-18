धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि राम कथा के आयोजन को लेकर कौन क्या कह रहा है इस पर वह ध्यान नहीं देते। रामकथा पर रोक लगेगी तो नमाज और चर्च की प्रार्थना पर भी रोक लगेगी। बेंती में श्रीराम कथा के बाद देर रात पत्रकारों से बातचीत उन्होंने ये बात कही।

प्रतापगढ़, संवाददाता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि राम कथा के आयोजन को लेकर कौन क्या कह रहा है इस पर वह ध्यान नहीं देते। रामकथा पर रोक लगेगी तो नमाज और चर्च की प्रार्थना पर भी रोक लगेगी। बेंती में श्रीराम कथा के बाद देर रात पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह राम कथा कहने निकले हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोग विरोध में अपनी बात कहेंगे तो वे अपना कार्य करेंगे। वह राम कथा कहकर अपना कार्य कर रहे हैं। संविधान में सबको अपने धर्म के प्रचार का अधिकार है। ऐसे में कथा रोकी नहीं जा सकती। अगर श्रीराम कथा पर रोक लगेगी तो नमाज और चर्च में प्रार्थना पर रोक लगेगी। ऐसे में वह अपना कार्य निरंतर जारी रखेंगे।

चुनावी वर्ष में ज्यादा कथाओं के आयोजन के सवाल पर कहा कि उनकी कथा तो पूरे पांच साल चलती रहती है। यह चुनावी वर्ष है तो स्वाभाविक रूप से कथा को चुनाव से जोड़ा जाएगा। सच बात यह है की कथा कहने वाले सुनने वाले के साथ बहुत लोगों को फायदा होता है। वह सनातन को एकजुट करने के लिए कथा कह रहे हैं। भारत के पुनः विभाजन के पूर्व के बयान पर कहा कि उन्होंने यह उनके लिए कहा जिनको आज भारत में डर लगता है। अगर सबका मत हो तो ऐसे लोगों को अलग किया जा सकता है। आज बहुत से हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको भारत आना चाहिए। एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि उनके लिए यदुवंशी रघुवंशी एक हैं। वह खुद कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण उनके नाम में हैं। वही यादव में माधव और माधव में यादव देखते हैं। उनके जिस वक्तव्य को मुद्दा बनाया गया उसे पूरा नहीं सुना गया। उसके कुछ अंश को काटकर प्रस्तुत किया गया। फिर भी उन्होंने क्षमा भी मांग ली थी।

भानवी सिंह ने शामिल होने की जताई अभिलाषा प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बेती राजभवन में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की श्रीराम कथा को लेकर अब राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट लिखकर ससुराल जाकर रामकथा सुनने और बाबा बागेश्वर के दर्शन करने की इच्छा जताई है। इसके लिए उन्होंने अपने 'हजूर' यानी रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया) से अवसर देने की उम्मीद भी जताई है।