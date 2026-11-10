धीरेंद्र शास्त्री पर्ची निकालकर मूर्ख बनाते हैं, अब प्रतापगढ़ के सांसद एसपी सिंह ने की कथा रोकने की मांग

यूपी के प्रतापगढ़ में आयोजित होने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान को लेकर अब स्थानीय सांसद ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री विवादित बयान देते हैं। लोगों को मूर्ख बनाते हैं। उनकी कथा का आयोजन नहीं होने देना चाहिए।

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की यूपी में प्रतापगढ़ के कुंडा में प्रस्तावित हनुमंत कथा को लेकर सियासी और धार्मिक घमासान तेज हो गया है। जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ 'राजा भैया' द्वारा आयोजित इस तीन दिवसीय कथा कार्यक्रम का समाजवादी पार्टी (सपा) ने खुलकर विरोध करने का फैसला किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब प्रतापगढ़ से सपा के सांसद प्रो. एसपी सिंह ने धीरेंद्र शास्त्री पर सीधा हमला बोलते हुए उनकी कथा को रोकने की मांग की है।

सपा सांसद प्रो. एसपी सिंह ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री लगातार विवादित बयान देते हैं। वे पर्ची निकालकर जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने धर्म को पैसा कमाने का धंधा बना रखा है। ऐसे विवादित और समाज में भ्रम फैलाने वाले लोगों से धार्मिक कथा का आयोजन कतई नहीं कराया जाना चाहिए।

सांसद ने साफ किया कि समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ की धरती पर इस आयोजन का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी। उनका कहना है कि जो व्यक्ति लगातार धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयान देता हो, उसे मंच देना सही नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से शांति-व्यवस्था और धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है।

अखिलेश यादव के बयानों के बाद गरमाया माहौल पिछले दिनों धीरेंद्र शास्त्री द्वारा कृष्ण और राम पर दिए गए बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार कई ट्वीट कर उन पर सीधा निशाना साधा था। अखिलेश के हमलावर रुख के बाद सपा नेताओं ने बाबा बागेश्वर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

राजा भैया के आयोजन से बढ़ी सियासी तपिश कुंडा के बेंती स्थित परेड ग्राउंड पर 17 से 19 नवंबर तक इस भव्य हनुमंत कथा का आयोजन होना प्रस्तावित है। इसके मुख्य आयोजक राजा भैया हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कुंडा पर कुंडी लगाने की बात कहकर माहौल को गरमा दिया था। इस बार चुनाव से ठीक पहले हो रहे कथा ने सियासी पारा चढ़ाया हुआ है।

बागेश्वर धाम के किस बयान पर विवाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आयोजित कथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के स्वरूपों की तुलना करते हुए कहा था कि भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप "टेढ़ा" है और वे जब खड़े होते हैं तो तीन जगहों से त्रिभंग रूप होते हैं। यही नहीं, आगे कहा कि बांसुरी बजाना तो एक खेल है, लेकिन धनुष-बाण उठाना और संभालना एक गंभीर और बड़ी बात है। उन्होंने कथा के दौरान तुम्हारा कृष्ण, हमारा राम जैसे शब्दों का प्रयोग किया। इससे संदेश गया कि वे दोनों देवों को अलग-अलग करके देख रहे हैं।

धीरेंद्र शास्त्री का इस बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मथु‍रा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के संतों और श्री कृष्ण भक्तों के साथ ही यादव समाज के लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। संतों और धार्मिक गुरुओं का कहना था कि भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण एक ही परमपिता परमेश्वर के पूर्ण अवतार हैं। किसी एक देव के स्वरूप या उनकी लीला (बांसुरी) को छोटा या 'टेढ़ा' बताना और दूसरे को श्रेष्ठ ठहराना शास्त्रों के विपरीत और अमर्यादित तुलना है।