श्रीकृष्ण पर बयान पर विवाद के बाद धीरेंद्र शास्त्री पहली बार वृंदावन पहुंचे और बांके बिहारी के दर्शन किए। अखिलेश यादव का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा कि जो कुछ दिन के लिए कृष्ण भक्त बने थे, वे कब आएंगे। औरंगजेब के कलंक पर भी पोस्ट लिखने की नसीहत दी।

वृंदावन, हिंदुस्तान संवाद: भगवान कृष्ण पर दिए अपने बयान पर विवाद के बाद पहली बार बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री वृंदावन पहुंचे और बिहारी जी के दर्शन किए। वह समाजसेवी महावीर प्रसाद मानसिंगका के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होने कहा कि हम तो ठाकुर जी के दर्शन करने आ गए। लेकिन जो कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया पर कृष्ण भक्त बने थे, वो कब आएंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हम तो अपने टेढ़ी टांग वाले बिहारीजी के दर्शनों के लिए ब्रज और वृंदावन में आते रहते हैं। इस बार कुछ और देखना चाहते थे। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि वो लोग एकाध पोस्ट औरंगजेब के कलंक पर भी लिख दें।

बिना नाम लिए अखिलेश पर साधा निशाना बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और श्रीराम में भेद करने का सवाल ही नहीं है। कुछ कहने में उनकी भाषा में त्रुटि हो सकती है भाव में नहीं। शनिवार को उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में संतों के साथ 'टेढ़ी टांग' वाले का जयकारा लगाते हुए विरोधियों को ललकारा और कहा कि सोशल मीडिया के कृष्ण भक्त कहां हैं। उन्होने कहा कि हिंदुत्व की रक्षा का रास्ता बहुत कठिन है। इसमें जोखिम भी है और जख्म भी। जतिवाद की रोटी सेकने वाले उन्हें क्यों पसंद करेंगे। उन्होंने एक बार फिर अपना नारा दोहराते हुए कहा कि जात-पात की करो विदाई, हम सब हिन्दू भाई-भाई। उनका कहना था कि वह हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए जीएंगे और इसके लिए गाली क्या गोली भी खाने को तैयार हैं।

क्या था पुराना बयान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक कथा के दौरान भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण की तुलना करते हुए कहा था कि उनके राम सीधे हैं, चलते सीधे हैं और सीधे दिखते हैं, जबकि तुम्हारे कृष्ण के नाम, चाल और खड़े होने का तरीका टेढ़ा है। तुम टेढ़े वाले हो।