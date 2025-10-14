प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, पदयात्रा के लिए मांगा सहयोग
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंगलवार को प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचे। उन्होंने संत का कुशलक्षेम जाना और आध्यात्मिक चर्चा की। जब धीरेन्द्र कृष्ण ने उनको बताया कि वह मुंबई में थे और मायाजाल में फंसे थे, तब प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आप भगवान के पार्षद हैं और पार्षद माया से मुक्त करते हैं। आह्वान किया कि जहां आप जाएं वहां भगवत नाम का प्रचार प्रसार करें, इससे माया दूर हो जाती है। भगवत नाम में इतना सामर्थ्य है कि सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, विज्ञान ऐसा नहीं कर सकता है। बताया गया कि धीरेन्द्र कृष्ण ने प्रेमानंद महाराज को दिल्ली से वृंदावन तक निकलने वाली पदयात्रा के विषय में भी बताया और सहयोग मांगा। प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेकर वह गंतव्य को चले गये। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात नहीं की।
संत प्रेमानंद के लिए प्रयागराज के सूफियान ने मांगी थी दुआ
कई दिन से अस्वस्थ संत प्रेमानंद के लिए प्रयागराज के सूफियान ने मदीना में दुआ मांगी थी। संत के स्वस्थ होने की दुआ मांगने वाले सूफियान अरब के मदीना में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। दुआ मांगने की बात सूफियान ने सोशल मीडिया पर साझा किया तो यह तेजी से वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि गंगापार के प्रतापपुर के रहने वाले सूफियान संत प्रेमानंद के भजन सुनते हैं। वीडियो में सूफियान कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज के बीमार होने का पता चला तो मदीना में खिजरा के दौरान दुआ मांगी।
