बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार प्रतापगढ़ के कुंडा में लगा था। इस दौरान अचानक उनकी नजर चीनी का लच्छा बेच रहे एक फेरीवाले पर पड़ी। बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि कितने का एक बेचते हो। दिन भर में कितना कमाते हो। फेरीवाले की बात सुन उन्होंने उसे 50 हजार रुपए दिए।

कुंडा (प्रतापगढ़), संवाददाता। बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की नजर पड़ी और दिव्य दरबार में फेरीवाले (चीनी का लच्छा बेचने वाले) कालीचरण की लॉटरी खुल गई। हुआ यह कि पंडाल के अंदर कई फेरीवाले सामान बेच रहे थे। तभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नजर कालीचरण पर पड़ी। उन्होंने कालीचरण को अपने पास बुलाया और पूछा इसे कितने रुपये का एक बेचते हो, दिनभर में कितना कमाते हो। उसने जब अपनी बात बताई तो बाबा ने कहा सारे हमको दे दो कितने पैसे दें, काली चरण सकुचाते हुए बोला अरे महाराज आप ऐसे ही रख लो। आचार्य ने अपने झोले से 50 हजार दिए। पहले तो कालीचरण को विश्वास ही नहीं हो रहा था लेकिन बाबा ने कहा ले जाओ तुम्हारी अर्जी लग गई, कहीं लुटवा न लेना।

योगीराज देवरहा बाबा कथा मंडपम में शुक्रवार को सुबह 11 बजे बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य दरबार लगाया। बाबा ने कानूनी पचड़े में फंसे एक शख्स से कहा-‘ ऊं हनु हनुमंताय नम फट स्वाहा जा मेरा आशीर्वाद है मुकदमे में होगी तेरी जीत।’ दिव्य दरबार में तरह-तरह की अर्जियां आईं। किसी का बेटा गायब तो किसी को घर में प्रेत बाधा, किसी को नौकरी की चाहत, किसी को शादी की। बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों की पर्ची खोलते और अर्जी सुनते हुए उनकी समस्याओं के अनुरूप अपने ढंग से कुछ न कुछ समाधान देने की कोशिश की।

बाबा ने दिव्य दरबार में कन्नौज से आए अरविन्द, अहिबरनपुर के राजकुमार उर्फ राजू, सैफाबाद से अखिलेश कुमार सिंह, राजेन्द्र कुमार, लालगंज की रिंकी कुमारी, बृजेश सिंह, मनोरमा, राम कुमारी, लक्ष्मी राजपूत, कालीचरण की पर्ची खोली। नाम लेकर उनको बुलाया और उनसे अर्जी लगवाई। अरविन्द ने कुछ बताया तो बाबा ने कहा तेरी दूसरी शादी हुई है, पहली बीबी ने मुकदमा और तंत्र मंत्र किया है। मेरा आशीर्वाद है मुकदमे में तेरी जीत होगी और तरक्की होगी। मल्ला का पुरवा हथिगवां की मनोरमा के बेटे की अकाल मृत्यु गई थी, वह संतान की चाहत में आई थी। उसकी पर्ची खोलते हुए बाबा ने कहा जल्द ही तेरे पुत्र होगा, उसके चेहरे पर काला टीका होगा, समझ लेना तेरा पहले वाला बेटा ही दोबारा तेरे पास आया है।