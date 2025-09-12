ऐसा फूल जिसकी न बनती है माला न हार, फिर भी बिकता है सबसे महंगा, सब्जी बनती है लाजवाब

तराई के जंगलों में इन दिनों एक ऐसा फूल मिल रहा है, जो नाम से तो फूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल सजावट या मालाओं में नहीं होता। इसे स्थानीय लोग ‘धरती का फूल’ कहते हैं। इसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं।

तराई के जंगलों में इन दिनों एक ऐसा फूल मिल रहा है, जो नाम से तो फूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल सजावट या मालाओं में नहीं होता। इसे स्थानीय लोग 'धरती का फूल' कहते हैं। इसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। खास बात यह है कि यह फूल बाजार में इतनी ऊंची कीमत पर बिक रहा है कि आम सब्जियों को तो छोड़िए, मटन से भी महंगा है। इन दिनों इसकी कीमत 1100 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। सब्जी इसकी लाजवाब बनती है।

धरती का फूल वास्तव में एक फंगस (कवक) है, जिसे मशरूम की श्रेणी में रखा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम टरमिटोमायसेज है। यह केवल मानसून के दौरान ही जमीन के भीतर दीमक की बांबियों के आसपास निकलता है। इसकी दुर्लभता और लाजवाब स्वाद ही इसे खास बनाते हैं। यही वजह है कि सीमित समय में मिलने वाला यह फूल हाट-बाजारों में हाथों हाथ बिकता है और कई बार लोग एडवांस बुकिंग तक करा लेते हैं। धरती का फूल साल में सिर्फ दो महीने यानी अगस्त और सितंबर के दौरान ही जंगलों में दिखाई देता है। मानसून की नमी और मिट्टी की विशेषता इसकी पैदावार के लिए जरूरी होती है। सीमित समय और सीमित मात्रा में मिलने के कारण इसकी कीमत ऊंची रहती है।

स्वाद और पोषण का अनोखा संगम स्थानीय लोग इस फूल से खास सब्जी बनाते हैं, जिसका स्वाद लजीज और पचाने में आसान माना जाता है। जानकारों का कहना है कि इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो इसे पोषण के लिहाज से भी मूल्यवान बनाती है। यही कारण है कि आम लोग ही नहीं, बल्कि संपन्न परिवार भी इसकी डिश का स्वाद लेने के लिए ज्यादा कीमत चुकाने से पीछे नहीं हटते।