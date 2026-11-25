लखनऊ में हुई अजीत सिंह हत्याकांड में पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह के खिलाफ केस के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है। उन पर साजिश रचने का मुकदमा चलाने की मांग की गई है।

लखनऊ, विधि संवाददाता। विभूतिखंड इलाके में हुई गोहना के पूर्व ज्येष्ठ उप प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ हत्या और साजिश रचने का मुकदमा चलाए जाने की अर्जी मोहर सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट में दी। अर्जी पर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तारीख तय की है।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी मोहर सिंह की ओर से अधिवक्ता आरके यादव ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हत्या और साजिश रचने के आरोपों को तय किए जाने की मांग वाली अर्जी दी। इसमें कहा गया कि मारे गए अजीत सिंह वादी के मित्र थे और विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू हत्या कांड के गवाह थे। अर्जी में बताया गया है कि धनंजय सिंह ने साजिश के तहत अपने साथियों के साथ मिलकर अजीत सिंह की हत्या करवाई और वादी को घायल कर दिया।

अर्जी में कहा गया कि धनंजय सिंह दो बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं। लिहाजा धनंजय सिंह की सत्ता और शासन में अच्छी पकड़ है और इसी गठजोड़ का फायदा उठाते हुए धनंजय सिंह ने अपने विरोधियों को सबक सिखाया। बताया गया कि धनंजय सिंह ने विधायक और सांसद रहते हुए पुलिस और प्रशासन से अविधिक गठजोड़ तैयार किया है। उसका उपयोग अपने विरोधियों को फर्जी मुकदमे में फसाने या उन्हें रास्ते से हटाने में करते हैं।

अर्जी में यह भी कहा गया की धनंजय सिंह के खिलाफ कई गवाहों ने कोर्ट में बयान दिया है। पता चलता है की आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अजीत सिंह की हत्या की योजना बनाने या उसे क्रियान्वित करने में सहायता दी। अजीत की हत्या के लिए आवश्यक संसाधन और धन की व्यवस्था की। वादी मोहर सिंह की ओर से दी गई इस अर्जी की प्रति को पूर्व सांसद की ओर से प्राप्त किया गया।

कोर्ट ने इस अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने और अर्जी के निस्तारण के लिए एक दिसंबर की तारीख तय की है। पत्रावली के अनुसार अजीत सिंह हत्याकांड की रिपोर्ट इस घटना में घायल मोहर सिंह ने सात जनवरी 2021 को विभूतिखंड में दर्ज कराई थी।