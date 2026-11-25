'धनंजय सिंह ने कराई अजीत सिंह की हत्या', घायल मोहर सिंह ने केस के लिए कोर्ट में दी अर्जी
लखनऊ में हुई अजीत सिंह हत्याकांड में पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह के खिलाफ केस के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है। उन पर साजिश रचने का मुकदमा चलाने की मांग की गई है।
लखनऊ, विधि संवाददाता। विभूतिखंड इलाके में हुई गोहना के पूर्व ज्येष्ठ उप प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ हत्या और साजिश रचने का मुकदमा चलाए जाने की अर्जी मोहर सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट में दी। अर्जी पर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तारीख तय की है।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी मोहर सिंह की ओर से अधिवक्ता आरके यादव ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हत्या और साजिश रचने के आरोपों को तय किए जाने की मांग वाली अर्जी दी। इसमें कहा गया कि मारे गए अजीत सिंह वादी के मित्र थे और विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू हत्या कांड के गवाह थे। अर्जी में बताया गया है कि धनंजय सिंह ने साजिश के तहत अपने साथियों के साथ मिलकर अजीत सिंह की हत्या करवाई और वादी को घायल कर दिया।
अर्जी में कहा गया कि धनंजय सिंह दो बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं। लिहाजा धनंजय सिंह की सत्ता और शासन में अच्छी पकड़ है और इसी गठजोड़ का फायदा उठाते हुए धनंजय सिंह ने अपने विरोधियों को सबक सिखाया। बताया गया कि धनंजय सिंह ने विधायक और सांसद रहते हुए पुलिस और प्रशासन से अविधिक गठजोड़ तैयार किया है। उसका उपयोग अपने विरोधियों को फर्जी मुकदमे में फसाने या उन्हें रास्ते से हटाने में करते हैं।
अर्जी में यह भी कहा गया की धनंजय सिंह के खिलाफ कई गवाहों ने कोर्ट में बयान दिया है। पता चलता है की आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अजीत सिंह की हत्या की योजना बनाने या उसे क्रियान्वित करने में सहायता दी। अजीत की हत्या के लिए आवश्यक संसाधन और धन की व्यवस्था की। वादी मोहर सिंह की ओर से दी गई इस अर्जी की प्रति को पूर्व सांसद की ओर से प्राप्त किया गया।
कोर्ट ने इस अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने और अर्जी के निस्तारण के लिए एक दिसंबर की तारीख तय की है। पत्रावली के अनुसार अजीत सिंह हत्याकांड की रिपोर्ट इस घटना में घायल मोहर सिंह ने सात जनवरी 2021 को विभूतिखंड में दर्ज कराई थी।
बताया गया था कि वादी मोहर सिंह और उसका साथी अजीत सिंह कठौता चौराहे पर कुछ समान खरीदकर सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में बैठाने जा रहे थे। कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर अज्ञात तीन लोगों के साथ आया तथा वादी और अजीत के ऊपर ताबड़तोड़ गोलिया चलाने लगे। कहा गया कि आरोपियों ने गोहना के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख अजीत सिंह की ताबड़तोड़ गोलियां मार कर हत्या कर दी थी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।