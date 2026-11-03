धनंजय, अभय, बृजेश सिंह मेरी दरबारी करते हैं, मैं हूं सबसे बड़ा गुंडा; राजभर के दावे से सनसनी

यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने दावा किया कि उनके यहां माफिया मुख्तार अंसारी, बृजेश सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह जैसे लोग दरबार लगाते हैं। खुद को देश का सबसे बड़ा गुंडा भी बताया।

यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने बड़बोले बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस बार राजभर ने ऐसा दावा कर दिया जिससे सनसनी फैल गई है।उन्होंने खुले मंच से कहा कि उनके यहां पर बड़े-बड़े माफिया दरबार लगाते हैं। उनसे बड़ा गुंडा देश में कोई नहीं है। उन्होंने बकायदे मुख्तार अंसारी, बृजेश सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह का नाम लेते हुए यह बात कही। राजभर यूपी के बांदा में भागीदारी पार्टी की रैली को संबोधित कर रहे थे। हालांकि मुख्तार अंसारी की अब मौत हो चुकी है। मुख्तार बांदा के ही जेल में बंद था। राजभर उससे मिलने जेल में भी गए थे। उस समय मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा तक बता दिया था। यहां तक कहा था कि अगर मुख्तार माफिया होते तो लोग उन्हें वोट क्यों देते।

हम भागीदारी पार्टी के कार्यक्रम में पहली बार बांदा आए हैं। इससे पहले अपनी पार्टी के कार्यक्रम में बांदा आए थे। रैली में उपस्थित लोगों से कहा कि अपना डंडा, अपना झंडा और अपनी पार्टी के साथ रहिए। कोई आपके पास आए और कहे कि हमारी पार्टी का झंडा पकड़ो को साफ इनकार कर देना। कह देना कि अपना झंडा खुद पकड़ो, किसी से डरना नहीं है। मुझे पता चला है कि रैली में आने से रोका भी जा रहा था।

बोले- आंख निकालने की हैसियत रखता है ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं को हौसला देते हुए कहा कि अगर कोई आपको आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसकी दूसरी आंख निकालने की हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है। आप आप घबराओ नहीं। बोले कि सुना है बांदा में बहुत गुंडा रहते हैं। मुझसे बड़ा गुंडा इस देश में कौन है। अपना ही नाम लेते हुए कहा कि जिसके यहां मुख्तार अंसारी हों, बृजेश सिंह हों, धनंजय सिंह हों, अभय सिंह जैसे लोग दरबार करते हों। उससे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है।

राजभर ने कहा कि प्रजापति समाज के ऊपर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। इसका मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। उन्होंने गरीब, पिछड़े और वंचित समाज के लोगों से अपने अधिकारों को लेकर संगठित होने का आह्वान किया। कहा कि गरीब-पिछड़े वंचित समाज के लोगों को अभी तक कोई अधिकार नहीं मिल सका।

पुलिस में केवल यादव की हो रही भर्ती सपा के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि हमारे समाज का एक भी आदमी पुलिस विभाग में नहीं है। मात्र यादव ही पुलिस में भर्ती होते आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में प्रजापति समाज की 22 प्रतिशत आबादी है लेकिन सपा-बसपा और कांग्रेस ने समाज की राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों को लूटने का काम किया है।