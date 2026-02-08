हनीट्रैप में फंसाकर ढाबा संचालक से 5 लाख हड़पे; अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे भाई-बहन

Hindustan Hindi News
मेरठ के दौराला में ढाबा संचालक ने एकाउंटेंट और उसकी बहन पर 5 लाख रुपये हड़पने व हैनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। जन्मदिन पार्टी के बहाने नशीला पदार्थ देकर अश्लील वीडियो बनाने की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Feb 08, 2026 05:37 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, दौराला (मेरठ)
मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में हाइवे स्थित वलीदपुर गांव के सामने एक ढाबा संचालक ने करनावल निवासी युवक पर पांच लाख रुपये हड़पने और हैनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ढाबा संचालक ने थाने पहुंचकर मामले की तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तहरीर के अनुसार, ढाबा संचालक के यहां काम करने वाले एकाउंटेंट ने वर्ष 2024 में अपने पिता के इलाज के लिए उससे पांच लाख रुपये उधार लिए थे।

जब ढाबा संचालक ने बार-बार पैसे लौटाने के लिए कहा तो एकाउंटेंट ने उसे अपने घर बुलाया और जल्द रकम लौटाने का भरोसा दिया। इसी दौरान उसने अपनी बहन से भी परिचय कराया। आरोप है कि कुछ समय बाद एकाउंटेंट की बहन ने इंस्टाग्राम पर ढाबा संचालक को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। पीड़ित का कहना है कि करीब एक वर्ष पहले जन्मदिन की पार्टी के बहाने उसे पीवीएस के पास बुलाया गया, जहां कथित रूप से नशीला पदार्थ मिलाकर बीयर पिलाई गई और उसकी अश्लील वीडियो बना ली गई।

बाद में इसी वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा। इसी बीच ढाबे पर तीन लाख रुपये के गबन का मामला सामने आने पर ढाबा संचालक ने एकाउंटेंट को नौकरी से निकाल दिया और अपने उधार दिए पैसे वापस मांगे, लेकिन आरोपियों ने रकम लौटाने से इंकार कर दिया। इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों की सत्यता के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।