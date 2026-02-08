हनीट्रैप में फंसाकर ढाबा संचालक से 5 लाख हड़पे; अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे भाई-बहन

संक्षेप: मेरठ के दौराला में ढाबा संचालक ने एकाउंटेंट और उसकी बहन पर 5 लाख रुपये हड़पने व हैनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। जन्मदिन पार्टी के बहाने नशीला पदार्थ देकर अश्लील वीडियो बनाने की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में हाइवे स्थित वलीदपुर गांव के सामने एक ढाबा संचालक ने करनावल निवासी युवक पर पांच लाख रुपये हड़पने और हैनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ढाबा संचालक ने थाने पहुंचकर मामले की तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तहरीर के अनुसार, ढाबा संचालक के यहां काम करने वाले एकाउंटेंट ने वर्ष 2024 में अपने पिता के इलाज के लिए उससे पांच लाख रुपये उधार लिए थे।

जब ढाबा संचालक ने बार-बार पैसे लौटाने के लिए कहा तो एकाउंटेंट ने उसे अपने घर बुलाया और जल्द रकम लौटाने का भरोसा दिया। इसी दौरान उसने अपनी बहन से भी परिचय कराया। आरोप है कि कुछ समय बाद एकाउंटेंट की बहन ने इंस्टाग्राम पर ढाबा संचालक को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। पीड़ित का कहना है कि करीब एक वर्ष पहले जन्मदिन की पार्टी के बहाने उसे पीवीएस के पास बुलाया गया, जहां कथित रूप से नशीला पदार्थ मिलाकर बीयर पिलाई गई और उसकी अश्लील वीडियो बना ली गई।