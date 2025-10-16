धनतेरस और दीपावली पर बाजारों में करें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिसकर्मियों को डीजीपी का निर्देश

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsDGP Rajiv Krishna directs police personnel to ensure tight security arrangements markets during Dhanteras and Diwali

Thu, 16 Oct 2025 07:22 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने निर्देश दिए हैं कि धनतेरस, दीपावली के अवसर पर सर्राफा बाजारों तथा अन्य बाजारों में भीड़-भाड़ के दृष्टिगत सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम किए जाएं। पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। साथ ही सादे वस्त्रों में भी पुरुष-महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। उन्होंने ये निर्देश गुरुवार को प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों, पुलिस कमिश्नरों और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेजे हैं।

डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि बाजारों में एण्टी रोमियो स्क्वाड को भी सक्रिय रखा जाए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में पुलिस, पीएसी बल के साथ सघन फुट पेट्रोलिंग की जाए। पूर्व में घटित घटनाओं के मद्देनज़र हॉट-स्पाट चिन्हित कर गश्त, पिकेट डियूटी एवं यूपी-112 के वाहनों का प्रभावी व्यवस्थापन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि छोटी से छोटी सूचनाओं को अत्यन्त गम्भीरता से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा स्वयं मौके पर पहुंच कर विवाद को हल करने एवं संवेदनशीलता को समाप्त करने के लिए कड़े प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएं आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाए।

पुलिस लाइन में क्यूआरटी बनाकर तैयार रखें

डीजीपी ने हर थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर तथा रजिस्टर नं0-8 में उपलब्ध प्रविष्टियों का अध्ययन करने के निर्देश दिए, कहा कि किसी नई परम्परा की अनुमति न दी जाए। रिजर्व पुलिस कर्मियों की टीम बनाकर उन्हें क्यूआरटी के रूप में रखा जाए तथा उनके साथ सभी भीड़ नियंत्रण-दंगा नियंत्रण से जुड़े उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजार, मनोरंजन स्थल, पार्क, मल्टीप्लेक्स आदि स्थानों पर सुदृढ़ पुलिस प्रबन्ध किया जाए। वहीं जरूरत के अनुसार चेक टीम एवं अ टीम से चेकिंग करा ली जाये।

डीजीपी ने जनपद के अन्तर्गत विभिन्न शहरों, कस्बों तथा मोहल्लों में पूर्व में गठित शान्ति समितियों, व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों तथा धर्मगुरुओं के साथ जनपद, थाना स्तर पर गोष्ठी आयोजित करने के भी निर्देश दिए। डीजीपी ने निर्देश दिए कि सभी थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र के स्वयंसेवी संस्थाओं, डिजिटल वालन्टियर, संभ्रान्त व्यक्तियों, शान्ति समितियों के सदस्यों से व्यक्तिगत सम्पर्क करें। साथ ही सी-प्लान एप में फीड संभ्रांत व्यक्तियों के नम्बर पर वार्ता कर क्षेत्र में चल रही अवैध गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

डीजीपी ने असामाजिक व अवांछनीय तत्वों की सूचियों को ताजा कर इन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। ऐसे तत्वों के विरुद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। भीड़/दंगा नियंत्रण से संबंधित उपकरणों को तैयारी की हालत में रखा जाए, जिससे तुरन्त उपयोग किया जा सके। धार्मिक स्थलों के आसपास प्रात: कालीन पोस्टर चेकिंग की जाए। सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त रखें। महत्वपूर्ण हॉटस्पाट व संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई जाए।

रेलवे व बस स्टेशनों पर रखें खास नज़र

डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि भैयादूज, गोवर्धन पूजा आदि के अवसर पर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं भीड़-भाड़ वाले अन्य स्थानों के साथ-साथ नदियों व घाटों पर समुचित पुलिस प्रबन्ध करते हुए विशेष सतर्क दृष्टि रखी जाय। नदियों व घाटों पर जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए और स्थानीय गोताखोरों, जल पुलिस, बाढ़ राहत पीएसी की व्यवस्था की जाए तथा फ्लड लाइट व अल्टरनेट प्रकाश की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।