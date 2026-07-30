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कानपुर में पान मसाला ग्रुप पर DGGI का छापा; रडार पर कई कारोबारी, टैक्स चोरी का हुआ खेल

By sandeep
हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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कानपुर में जीएसटी चोरी के संदेह में डीजीजीआई की लखनऊ टीम ने एक बड़े पान मसाला समूह और उससे जुड़े कारोबारियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की। ट्रांसपोर्ट नगर की फैक्टरियों समेत कई स्थानों पर दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की जांच देर शाम तक जारी रही।

DGGI raids pan masala group in Kanpur
कानपुर में पान मसाला समूह पर डीजीजीआई का छापा

कानपुर में पान मसाला कारोबार में व्यापक स्तर पर टैक्स चोरी की सूचना पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) ने कानपुर में बड़ी कार्रवाई की। लखनऊ की टीम ने बुधवार को एक पान मसाला समूह और उससे जुड़े कारोबारी सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दो फैक्टरियों के अलावा सिविल लाइंस, तिलियाना, स्वरूपनगर समेत दस ठिकानों पर देर शाम तक छापेमारी जारी रही। सभी जगह दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की गहन जांच-पड़ताल में अधिकारी लगे रहे।

पान मसाला कारोबारियों के ठिकाने पर रेड

सूत्रों के अनुसार, डीजीजीआई की कार्रवाई केवल पान मसाला निर्माता तक सीमित नहीं रही। जांच के दायरे में सुपाड़ी आपूर्तिकर्ता, ट्रांसपोर्टर और अन्य सहयोगी फर्मों को भी शामिल किया गया है। अधिकारियों ने खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड, माल की ढुलाई, ई-वे बिल, बैंक लेनदेन और लेखा अभिलेखों का मिलान शुरू किया है। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के साक्ष्य मिले हैं। फिलहाल किसी अधिकारी ने कार्रवाई के संबंध में आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

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बंपर कारोबार के बावजूद दिखाई कम बिक्री

सूत्रों के अनुसार, अबतक जांच में सामने आया है कि वास्तविक कारोबार काफी बड़ा होने के बावजूद अभिलेखों में बिक्री कम दिखाकर जमकर टैक्स चोरी का खेल हुआ। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य अधिकारियों ने कब्जे में लिए हैं, जिनकी तकनीकी रूप से भी छानबीन की जा रही है। इसी आधार पर करोड़ों रुपये की संभावित कर चोरी की आशंका जताई जा रही है।

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टैक्स चोरी के मामले में छापा

हालांकि अधिकारियों का मानना है कि पूरे कारोबारी नेटवर्क की जांच के बाद ही टैक्स चोरी की वास्तविक राशि का पता चल सकेगा। बताया जा रहा है कि डीजीजीआई पिछले कुछ समय से पान मसाला कारोबार में संदिग्ध कर लेनदेन और फर्जी बिलिंग के मामलों पर विशेष नजर रखे हुए है। इसी कड़ी में पान मसाला समूह और उसके कारोबारी सहयोगियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। वित्तीय गड़बड़ियां मिली हैं।

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