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भक्तों का भरोसा सर्वोपरि... राम मंदिर में स्वतंत्र CEO की हो नियुक्ति; चंदा चोरी पर नृपेंद्र मिश्र ने कही बड़ी बात

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में कथित चंदा चोरी की शुरुआती शिकायतों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दान पेटी और चढ़ावे की राशि से लगभग 7 करोड़ से लेकर 200 करोड़ रुपये तक के हेरफेर और गबन के आरोप हैं।

भक्तों का भरोसा सर्वोपरि... राम मंदिर में स्वतंत्र CEO की हो नियुक्ति; चंदा चोरी पर नृपेंद्र मिश्र ने कही बड़ी बात

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चढ़ावे और दान में कथित धांधली और फर्जीवाड़े की खबरों और चल रही SIT जांच के बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने बड़ी सलाह दी है। हालिया घटनाक्रम से दुखी मिश्रा ने बुधवार को सुझाव दिया कि राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज को संभालने के लिए एक स्वतंत्र CEO की नियुक्ति की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस पद पर किसी पूर्व IAS अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि मंदिर का प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सके। उन्होंने कहा कि इससे राम मंदिर के प्रबंधन को अधिक पेशेवर और पारदर्शी बनाया जा सकता है।

CNBC आवाज को दिए एक विशेष इंटरव्यू में नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि राम मंदिर में पारदर्शिता और श्रद्धालुओं का भरोसा सर्वोपरि है। उन्होंने मंदिर के चढ़ावे और दान से जुड़ी कथित गड़बड़ियों पर गहरा दुख जाहिर किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि राम मंदिर 'सनातन धर्म' का एक अंतरराष्ट्रीय प्रतीक है और इसका प्रबंधन दुनिया के किसी भी अन्य मंदिर से बेहतर और उत्कृष्ट होना चाहिए। उनके अनुसार, “सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करना और उनका यह विश्वास बनाए रखना है कि मंदिर का प्रबंधन स्वस्थ परंपराओं के अनुसार किया जा रहा है।”

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छोटे जिले जैसा है प्रबंधन का कार्य

प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव मिश्र ने राम मंदिर प्रबंधन की जटिलताओं को फोकस करते हुए बताया कि 71 एकड़ में फैले मंदिर परिसर की गतिविधियाँ किसी छोटे जिले के बराबर हैं, जहाँ प्रतिदिन लगभग एक लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जरूरतों और व्यवस्थाओं को संभालना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट के उपनियमों (Bylaws) में पहले से ही एक प्रबंधन समिति का प्रावधान है, जिसके अध्यक्ष महासचिव चंपत राय हैं। ऐसे में इस समिति में एक स्वतंत्र CEO को शामिल करने से नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होगा।

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जांच के घेरे में हालिया विवाद

पिछले कुछ समय में भूमि खरीद और दान से जुड़ी शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए मिश्र ने बताया कि एक विशेष जांच दल (SIT) वर्तमान मामलों की जांच कर रहा है और 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। उन्होंने कहा कि दो साल पहले भूमि खरीद को लेकर उठे विवाद के बाद पारदर्शिता बरतने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब सामने आए मुद्दे अधिक गंभीर हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वे SIT की जांच प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करना चाहते, इसलिए फिलहाल इस विषय पर कोई सीधा सुझाव नहीं देंगे।

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भविष्य में किसी भी विवाद की गुंजाइश न रहे

मिश्र ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और केंद्र सरकार को मंदिर प्रबंधन के इस पेशेवर ढांचे पर जल्द निर्णय लेना चाहिए। उनका यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब राम मंदिर न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है। मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शासन शैली की भी प्रशंसा की, विशेषकर उनके विकास के प्रति जुनून और जनता से सीधे जुड़ने की उनकी अद्वितीय संचार क्षमता की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि मंदिर प्रबंधन में भी इसी तरह की नवीनता और निरंतरता लाई जाएगी ताकि भविष्य में किसी भी विवाद की गुंजाइश न रहे।

Ayodhya ram Mandir

राम मंदिर सनातन धर्म का अंतरराष्ट्रीय प्रतीक

बता दें की सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के तहत नृपेंद्र मिश्र को राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उनकी जिम्मेदारी केवल निर्माण तक ही सीमित है, लेकिन उन्हें मंदिर ट्रस्ट का पदेन सदस्य भी बनाया गया है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी मंदिर निर्माण से आगे अब प्रबंधन और पारदर्शिता में भी है। उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि यह मंदिर सनातन धर्म का एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का मंदिर है। हमें इसे अब केवल अयोध्या, पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार क्षेत्र के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। एक समय में, शायद इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र यही रहा हो, जैसे उत्तरी भारत के लिए वैष्णो देवी का है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज, राम मंदिर सनातन धर्म का एक अंतरराष्ट्रीय प्रतीक है। इसलिए, इसका प्रबंधन अन्य सभी मंदिरों के प्रबंधन से बेहतर होना चाहिए।"

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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