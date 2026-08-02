सावन में अनोखी आस्था, मां-बाप तो कोई पत्नी और बेटी को कांवड़ में बैठाकर ला रहा गंगाजल

सावन महीने के इस साल कांवड़ यात्रा में श्रद्धा और भक्ति के कई अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे कई शिवभक्त श्रवण कुमार की तरह अपने परिजनों को कांवड़ में बैठाकर यात्रा पूरी कर रहे हैं। कोई अपनी वृद्ध माता-पिता या नानी को कांवड़ में बैठाकर ला रहा है।

Kanwar Yatra: सावन महीने की पावन कांवड़ यात्रा में इस बार श्रद्धा और भक्ति के कई अनोखे एवं भावुक रूप देखने को मिल रहे हैं। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे शिवभक्तों में भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था के साथ-साथ अपने परिवार और रिश्तों के प्रति असीम प्रेम व समर्पण दिखाई दे रहा है। इस साल की कांवड़ यात्रा में एक नया और सराहनीय चलन देखने को मिल रहा है, जहां कई श्रद्धालु श्रवण कुमार की तरह अपने परिजनों को कांवड़ में बैठाकर यात्रा पूरी कर रहे हैं। कोई अपनी बुजुर्ग माता-पिता या नानी को कांवड़ में बैठाकर ला रहा है, तो कोई अपनी चाची, बहन, पत्नी या मासूम बेटी को कंधे पर उठाए चले जा रहा है। इन शिव भक्तों का कहना है कि अपनों के प्रति कर्तव्य निभाना और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करना एक समान है।

यात्रा में शामिल कई कांवड़ियों के लिए यह यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भोलेनाथ के प्रति आभार व्यक्त करने का माध्यम है। किसी की पत्नी की पुरानी बीमारी ठीक हुई है, तो किसी के बेटे को गंभीर बीमारी से राहत मिली है। संकट के समय मांगी गई मन्नत पूरी होने पर यह श्रद्धालु अपार उत्साह और कृतज्ञता के साथ हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे हैं।

दंडवत और वजनदार कांवड़ का क्रेज सड़क पर आस्था का एक और कठिन रूप देखने को मिल रहा है, जहां कई कांवड़िया अत्यधिक कठिन दंडवत यात्रा करते हुए मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर युवाओं में विशाल और अत्यधिक वजनदार कांवड़ लाने का विशेष क्रेज देखा जा रहा है। भारी-भरकम कांवड़ उठाने के बावजूद युवाओं के चेहरे पर थकान के बजाय केवल बम-बम भोले का उत्साह और चमक नजर आ रही है। भोले के भजनों और जयकारों से गूंजते मार्गों पर श्रद्धालुओं का यह भक्ति भाव देखने लायक है।

तीन से 10 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज उधर, कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन ने सड़कों पर होने वाली परेशानी को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में 3 अगस्त से 10 अगस्त तक के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। इस संबंध में बीएसए संदीप कुमार ने एक पत्र जारी कर आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि डीएम के निर्देश के पर कांवड़ यात्रा की अवधि के दौरान जिले के सभी परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा, राहत और सुरक्षा के मद्देनजर डिग्री कॉलेजों सहित सभी तकनीकी, निजी और सरकारी कॉलेजों में भी इस दौरान पूर्ण रूप से अवकाश रहेगा।