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सावन में अनोखी आस्था, मां-बाप तो कोई पत्नी और बेटी को कांवड़ में बैठाकर ला रहा गंगाजल

By Pawan Kumar Sharma
संवाददाता, मुजफ्फरनगर
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सावन महीने के इस साल कांवड़ यात्रा में श्रद्धा और भक्ति के कई अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे कई शिवभक्त श्रवण कुमार की तरह  अपने परिजनों को कांवड़ में बैठाकर यात्रा पूरी कर रहे हैं। कोई अपनी वृद्ध माता-पिता या नानी को कांवड़ में बैठाकर ला रहा है।

devotee made his parents sit in the Kanwa
सावन में कोई मां-बाप तो कोई पत्नी और बेटी को कांवड़ में बैठाकर ला रहा गंगाजल है

Kanwar Yatra: सावन महीने की पावन कांवड़ यात्रा में इस बार श्रद्धा और भक्ति के कई अनोखे एवं भावुक रूप देखने को मिल रहे हैं। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे शिवभक्तों में भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था के साथ-साथ अपने परिवार और रिश्तों के प्रति असीम प्रेम व समर्पण दिखाई दे रहा है। इस साल की कांवड़ यात्रा में एक नया और सराहनीय चलन देखने को मिल रहा है, जहां कई श्रद्धालु श्रवण कुमार की तरह अपने परिजनों को कांवड़ में बैठाकर यात्रा पूरी कर रहे हैं। कोई अपनी बुजुर्ग माता-पिता या नानी को कांवड़ में बैठाकर ला रहा है, तो कोई अपनी चाची, बहन, पत्नी या मासूम बेटी को कंधे पर उठाए चले जा रहा है। इन शिव भक्तों का कहना है कि अपनों के प्रति कर्तव्य निभाना और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करना एक समान है।

यात्रा में शामिल कई कांवड़ियों के लिए यह यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भोलेनाथ के प्रति आभार व्यक्त करने का माध्यम है। किसी की पत्नी की पुरानी बीमारी ठीक हुई है, तो किसी के बेटे को गंभीर बीमारी से राहत मिली है। संकट के समय मांगी गई मन्नत पूरी होने पर यह श्रद्धालु अपार उत्साह और कृतज्ञता के साथ हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे हैं।

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दंडवत और वजनदार कांवड़ का क्रेज

सड़क पर आस्था का एक और कठिन रूप देखने को मिल रहा है, जहां कई कांवड़िया अत्यधिक कठिन दंडवत यात्रा करते हुए मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर युवाओं में विशाल और अत्यधिक वजनदार कांवड़ लाने का विशेष क्रेज देखा जा रहा है। भारी-भरकम कांवड़ उठाने के बावजूद युवाओं के चेहरे पर थकान के बजाय केवल बम-बम भोले का उत्साह और चमक नजर आ रही है। भोले के भजनों और जयकारों से गूंजते मार्गों पर श्रद्धालुओं का यह भक्ति भाव देखने लायक है।

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तीन से 10 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

उधर, कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन ने सड़कों पर होने वाली परेशानी को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में 3 अगस्त से 10 अगस्त तक के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। इस संबंध में बीएसए संदीप कुमार ने एक पत्र जारी कर आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि डीएम के निर्देश के पर कांवड़ यात्रा की अवधि के दौरान जिले के सभी परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा, राहत और सुरक्षा के मद्देनजर डिग्री कॉलेजों सहित सभी तकनीकी, निजी और सरकारी कॉलेजों में भी इस दौरान पूर्ण रूप से अवकाश रहेगा।

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उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्य मार्गों पर भारी भीड़ होने और कई रास्ते पूरी तरह बंद रहने के कारण स्कूली बच्चों, शिक्षकों और स्टाफ को आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता। इसके साथ ही, स्कूलों में छुट्टी होने से शिवभक्त कांवड़ियों को भी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सुगम और सुरक्षित रास्ता मिल सकेगा। डीएम के निर्देश है कि सभी स्कूल-कॉलेज संचालकों को चेताया जाए कि वें इस आदेश का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें। यदि इस बीच स्कूल खुला मिला या बच्चें स्कूल में जाते हुए मिले तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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