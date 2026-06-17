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शंकराचार्य के नेतृत्व में सनातन बोर्ड चलाए राम मंदिर; सरकार को देवकीनंदन ठाकुर की सलाह

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Ram Mandir News: देवकीनंदन ठाकुर ने राम मंदिर ट्रस्ट प्रशासन में अफसरों की मौजूदगी पर रोष जताते हुए सरकार को सलाह दी है कि सनातन बोर्ड बनाकर उसे मंदिर का प्रबंधन सौंप दें। एक शंकराचार्य बोर्ड के अध्यक्ष रहें।

शंकराचार्य के नेतृत्व में सनातन बोर्ड चलाए राम मंदिर; सरकार को देवकीनंदन ठाकुर की सलाह

Ram Mandir News: लोकप्रिय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने अयोध्या राम मंदिर के प्रबंधन से अफसरों को हटाकर उसकी व्यवस्था सरकार की पसंद के एक शंकराचार्य की अगुवाई में धर्मज्ञ लोगों के सनातन बोर्ड के हवाले करने की मांग की है। राम मंदिर से चढ़ावा की चोरी के आरोपों को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि अगर मंदिर का संचालन धर्मज्ञ लोगों के हाथों में होता तो कोई चोरी नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता कि जो मंदिर का धन खाएगा, वो 60 हजार वर्षों तक मल का कीड़ा बनेगा। उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि राम मंदिर बने अभी कुछ ही साल हुए हैं और इस तरह का विवाद पैदा हो गया है।

देवकीनंदन ठाकुर ने मीडिया से कहा- ‘हमें भगवान राम का मंदिर बनाए गिने-चुने कुछ दिन हुए हैं और हम इन विषयों में पड़ गए हैं। हम कहते थे कि सनातन बोर्ड बनाओ। आप मंदिर का अधिकारी सरकारी अधिकारियों को बना रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ऐसे धर्मज्ञ लोग, जो जानते हों इस बात को कि मंदिर का धन हरण करने वाला 60 हजार वर्ष तक मल का कीड़ा बनेगा। ये शास्त्रों की बात है। जिसे ज्ञान होगा कि जो मंदिर का धन खाएगा, वो 60 हजार वर्ष तक मल का कीड़ा बनेगा, वो एक रुपया भी लेगा, खाएगा। जिसे ज्ञान नहीं होगा, उसके लिए पैसा है, चाहे वो मंदिर पर चढ़े या चोरी से आए, चाहे कैसे भी आए। जो इस ज्ञान को जानेगा, वो तो कभी हाथ नहीं लगाएगा।’

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देवकीनंदन ठाकुर ने राम मंदिर को सनानत बोर्ड के अंदर लाने की वकालत करते हुए कहा- ‘हम अभी भी कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बने और धर्म के मर्मज्ञ लोगों के हाथों में धर्म और सनातन की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकारी वगैरह की व्यवस्था हमारे धर्म से संबंधित नहीं है। और किसी धर्म में तो अधिकारियों का हस्तक्षेप नहीं है। हमारे धर्म में हस्तक्षेप क्यों होगा। हम अभी भी सीएम योगी से प्रार्थना करेंगे कि राम मंदिर से ही इसकी शुरुआत हो जाए। सनातन बोर्ड बने। चार शंकराचार्य में जो एक आपको प्रिय हों, जिनके प्रति आपकी निष्ठा हो, उन शंकराचार्य को सनातन बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर सनातन प्रगति को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए।’

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कथावाचक ठाकुर ने कहा कि जिसने भी चोरी की है, वह अपनी गलती माने, उस धन को रामजी को वापस करे। उन्होंने कहा कि जिसने भी चोरी की है, उसे वहां से तुरंत हटाना चाहिए और धन बरामद करके रामजी को वापस कर देना चाहिए, यही न्याय है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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