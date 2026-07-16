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पति-बेटे की मौत के बाद भाभी को देवर ने मार डाला, भांजों को 80 हजार की सुपारी दी, सामने आई ये वजह

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, देवबंद
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सहारनपुर के देवबंद में महिला रीना हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार, मामूली संपत्ति के लालच में देवर रवि ने अपने दो भांजों अंकुर और अंकित के साथ मिलकर भाभी की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

पति-बेटे की मौत के बाद भाभी को देवर ने मार डाला, भांजों को 80 हजार की सुपारी दी, सामने आई ये वजह

सहारनपुर के देवबंद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोतवाली क्षेत्र के गांव निहालखेड़ी में अर्जुन कश्यप की पत्नी रीना (38) का शव उसके घर में बेड़ पर पड़ा मिला था। पुलिस ने बताया कि संपत्ति के लालच में देवर ने ही भाभी की हत्या की वारदात की। इसके साथ ही दो भांजो को भी षड़यंत्र में शामिल कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामूल सी संपति के लालच में रिश्ते उस समय तार-तार होते दिखाई दिए, जब पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में देवर रवि और उसके दोनों भांजे अंकुर और अंकित को गिरफ्तार कर लिया।

भांजों के साथ मिलकर देवर ने भाभी की हत्या की

गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि महिला के पति अर्जुन कश्यप की मौत के बाद उसका पुश्तैनी मकान और एक प्लॉट उसके पुत्र सूर्य के नाम हो गया था। लेकिन कुछ समय पूर्व बीमारी के चलते सूर्य की मौत के बाद जब रीना ने उक्त संपत्ति को बेचने की बात कही तो उसकी देवर रवि से अनबन रहने लगी। इसी अनबन के चलते रवि ने थाना गागलहेड़ी के गांव कोटा भारापुर स्थित अपने बहनोई वेदपाल के घर पहुंच अपने भांजे अंकित और अंकुर को लालच देकर भाभी रीना की हत्या के लिए प्लान बनाया, जिसे 10 जुलाई की रात अंजाम देते हुए रीना की लॉहे की रोड से गला दबा हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया।

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जिन भाइयों के हाथों पर राखी बांधी, उन्होंने कर दी मां की हत्या

पिता और भाई की मौत के बाद बुआ के घर रही अवनी अब मां की हत्या के बाद रीना की पुत्री अवनी एक बार फिर बेसहारा हो गई। जिन भाईयों की कलाईयों पर वह राखी बांधती आ रही थी, उन्हीं भाइयों ने उसके चाचा के साथ मिलकर थोड़ी सी संपत्ति के लालच में उसकी मां की हत्या कर दी।

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दावत में हत्या की साजिश, भांजो को दी 80 हजार की सुपारी

रीना का अपने हिस्से के मकान और प्लॉट बैचने को लेकर हुए देवर रवि से विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि इसी विवाद के चलते रवि के परिवार और रीना में बोलचाल भी बंद हो गई थी। इसी विवाद के दौरान उसने सात जुलाई को गांव कोटा में हुई दावत में अपने दोनों भांजो को 80 हजार रुपये की सुपारी देकर भी हत्या के षड़यंत्र में उन्हें शामिल कर लिया। इतना ही नहीं हत्या में उनके षड़यंत्र में शामिल होने पर किसी को उन पर शक न हो इसकी खबर भी गांव रवि की पत्नी ने लोगों को बताई। एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि तीनों हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संपत्ति के लालच में महिला की हत्या की गई थी। आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया।

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