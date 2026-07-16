पति-बेटे की मौत के बाद भाभी को देवर ने मार डाला, भांजों को 80 हजार की सुपारी दी, सामने आई ये वजह

सहारनपुर के देवबंद में महिला रीना हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार, मामूली संपत्ति के लालच में देवर रवि ने अपने दो भांजों अंकुर और अंकित के साथ मिलकर भाभी की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

सहारनपुर के देवबंद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोतवाली क्षेत्र के गांव निहालखेड़ी में अर्जुन कश्यप की पत्नी रीना (38) का शव उसके घर में बेड़ पर पड़ा मिला था। पुलिस ने बताया कि संपत्ति के लालच में देवर ने ही भाभी की हत्या की वारदात की। इसके साथ ही दो भांजो को भी षड़यंत्र में शामिल कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामूल सी संपति के लालच में रिश्ते उस समय तार-तार होते दिखाई दिए, जब पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में देवर रवि और उसके दोनों भांजे अंकुर और अंकित को गिरफ्तार कर लिया।

भांजों के साथ मिलकर देवर ने भाभी की हत्या की गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि महिला के पति अर्जुन कश्यप की मौत के बाद उसका पुश्तैनी मकान और एक प्लॉट उसके पुत्र सूर्य के नाम हो गया था। लेकिन कुछ समय पूर्व बीमारी के चलते सूर्य की मौत के बाद जब रीना ने उक्त संपत्ति को बेचने की बात कही तो उसकी देवर रवि से अनबन रहने लगी। इसी अनबन के चलते रवि ने थाना गागलहेड़ी के गांव कोटा भारापुर स्थित अपने बहनोई वेदपाल के घर पहुंच अपने भांजे अंकित और अंकुर को लालच देकर भाभी रीना की हत्या के लिए प्लान बनाया, जिसे 10 जुलाई की रात अंजाम देते हुए रीना की लॉहे की रोड से गला दबा हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया।

जिन भाइयों के हाथों पर राखी बांधी, उन्होंने कर दी मां की हत्या पिता और भाई की मौत के बाद बुआ के घर रही अवनी अब मां की हत्या के बाद रीना की पुत्री अवनी एक बार फिर बेसहारा हो गई। जिन भाईयों की कलाईयों पर वह राखी बांधती आ रही थी, उन्हीं भाइयों ने उसके चाचा के साथ मिलकर थोड़ी सी संपत्ति के लालच में उसकी मां की हत्या कर दी।