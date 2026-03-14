विकास कार्य समय पर हों, महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा से समझौता नहीं, सीएम योगी का अफसरों को सख्त निर्देश

सीएम योगी शनिवार को नागलमाफी गांव स्थित हेलीपैड पर उतरे और वहां से सीधे सिद्धपीठ क्षेत्र पहुंचे। शाकंभरी परिक्षेत्र में लगभग 100 करोड़ की लागत से चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी दरबार पहुंचकर दर्शन किए। शाकंभरी पर्यटन क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाएं तय समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएं। अफसरों को निर्देश दिए कि महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा से समझौता किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा।

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मुख्यमंत्री दोपहर बाद तीन बजकर 40 मिनट पर नागलमाफी गांव स्थित हेलीपैड पर उतरे और वहां से सीधे सिद्धपीठ क्षेत्र पहुंचे। शाकंभरी परिक्षेत्र में लगभग 100 करोड़ की लागत से चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। जिला पंचायत गेट के पास निर्माणाधीन भवन में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की।

अफसरों सीएम योगी को सौंपी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को परियोजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। उन्हें बताया गया पर्यटन सुविधा केंद्र का करीब 65 प्रतिशत, ओपन एयर थिएटर का 70 प्रतिशत, मल्टी लेवल कार पार्किंग का 30 प्रतिशत, टॉयलेट ब्लॉक और पब्लिक सोवेनियर शॉप का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। शाकंभरी देवी पदयात्रा मार्ग सुदृढ़ीकरण का 85 प्रतिशत, शाकंभरी द्वार कॉम्प्लेक्स का 70 प्रतिशत और साइनेज स्थापना कार्य का लगभग 25 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी ओर से सुझाव दिए और क्षेत्र में साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाकंभरी धाम प्रदेश का प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। यहां के बाद मां शाकंभरी के दर्शन कर मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हो गए।

महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष जोर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाहर से आने वाली महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। मेला क्षेत्र में एंटी रोमियो स्क्वॉड की तैनाती की जाए और पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। जिन महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी यहां रहेगी, उनके रहने और अन्य सुविधाओं की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।