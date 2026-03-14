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विकास कार्य समय पर हों, महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा से समझौता नहीं, सीएम योगी का अफसरों को सख्त निर्देश

Mar 14, 2026 08:04 pm ISTDinesh Rathour सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता
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सीएम योगी शनिवार को नागलमाफी गांव स्थित हेलीपैड पर उतरे और वहां से सीधे सिद्धपीठ क्षेत्र पहुंचे। शाकंभरी परिक्षेत्र में लगभग 100 करोड़ की लागत से चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। 

विकास कार्य समय पर हों, महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा से समझौता नहीं, सीएम योगी का अफसरों को सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी दरबार पहुंचकर दर्शन किए। शाकंभरी पर्यटन क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाएं तय समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएं। अफसरों को निर्देश दिए कि महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा से समझौता किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा।

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मुख्यमंत्री दोपहर बाद तीन बजकर 40 मिनट पर नागलमाफी गांव स्थित हेलीपैड पर उतरे और वहां से सीधे सिद्धपीठ क्षेत्र पहुंचे। शाकंभरी परिक्षेत्र में लगभग 100 करोड़ की लागत से चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। जिला पंचायत गेट के पास निर्माणाधीन भवन में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की।

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अफसरों सीएम योगी को सौंपी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट

बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को परियोजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। उन्हें बताया गया पर्यटन सुविधा केंद्र का करीब 65 प्रतिशत, ओपन एयर थिएटर का 70 प्रतिशत, मल्टी लेवल कार पार्किंग का 30 प्रतिशत, टॉयलेट ब्लॉक और पब्लिक सोवेनियर शॉप का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। शाकंभरी देवी पदयात्रा मार्ग सुदृढ़ीकरण का 85 प्रतिशत, शाकंभरी द्वार कॉम्प्लेक्स का 70 प्रतिशत और साइनेज स्थापना कार्य का लगभग 25 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी ओर से सुझाव दिए और क्षेत्र में साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाकंभरी धाम प्रदेश का प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। यहां के बाद मां शाकंभरी के दर्शन कर मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हो गए।

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महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाहर से आने वाली महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। मेला क्षेत्र में एंटी रोमियो स्क्वॉड की तैनाती की जाए और पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। जिन महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी यहां रहेगी, उनके रहने और अन्य सुविधाओं की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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चैत्र नवरात्र मेले की तैयारियों की समीक्षा

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने 19 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र मेले की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेला क्षेत्र में सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सिद्धपीठ शाकंभरी देवी मंदिर पहुंचकर मां शाकंभरी देवी के दर्शन-पूजन किए और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाम करीब पांच बजे उनका हेलीकॉप्टर सहारनपुर से रवाना हो गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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