भाभी के साथ था देवर; दोनों को साथ देखकर बौखलाया बड़ा भाई, छोटे को मारी गोली
गोरखपुर में अवैध संबंध के शक में एक युवक ने अपने छोटे भाई को गोली मार दी। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को हिरासत में लेकर घटना में इस्तेमाल असलहा भी बरामद कर लिया है।
Gorakhpur News: यूपी के गोरखपुर में अवैध संबंध के शक में एक युवक ने अपने छोटे भाई को गोली मार दी। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को हिरासत में लेकर घटना में इस्तेमाल असलहा भी बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, बेलीपार क्षेत्र निवासी रोशन पाल को अपनी पत्नी और छोटे भाई रोहन पाल के बीच अवैध संबंध होने का शक था। बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर रात रोशन ने पत्नी और रोहन को एक साथ देख लिया। इसी बात को लेकर घर में विवाद शुरू हो गया।
परिजनों के अनुसार कहासुनी बढ़ने पर गुस्से में आए रोशन पाल ने तमंचे से छोटे भाई रोहन पाल पर गोली चला दी। गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर बेलीपार पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल अस्पताल भेजवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी रोशन पाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल असलहा भी बरामद किया गया है। सीओ बांसगांव ने बताया कि आरोपी रोशन पॉल पुलिस हिरासत में है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
रंजिश में ग्रामीण को मारी गोली, हालत गंभीर
वहीं दूसरी ओर शाहजहांपुर जिले के मीरानपुर कटरा जिले के सुल्तानपुर गांव में बुधवार रात रंजिश के चलते ग्रामीण को गोली मार दी। गंभीर हालत में परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए। भाई ने दो लोगों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। गांव सुल्तानपुर निवासी रमेश पुत्र दीनानाथ बुधवार देर शाम तिलहर से गांव लौट रहा था। हाईवे से गांव के रास्ते में दो लोगों ने उसे घेर कर तमंचे से फायर कर दिया। फायर लगने से युवक लहूलुहान हो गया। फायर कर हमलावर फरार हो गए। चीख पुकार सुनकर लोग आ गए। समीप स्थित गांव से परिजन पहुंचे और तत्काल उसे जिला अस्पताल उपचार के लिए ले गये। उसकी हालत गंभीर बताई गयी है। रंजिश का कारण पता नहीं लग सका है। भाई वेदराम ने धनकपुर तिलहर निवासी सूबेदार और एक अज्ञात के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह ने बताया घटना की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। रंजिश की वजह स्पष्ट नहीं है। एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया घटना की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई कर ली गई है। जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।