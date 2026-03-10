Hindustan Hindi News
भाभी से संबंध बनाना चाहता था देवर, इनकार पर भड़का; कर डाला खौफनाक कांड

Mar 10, 2026 08:41 pm ISTAjay Singh हिटी, मेरठ/खरखौदा
हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पा चुका शख्स जमानत पर बाहर आया तो भाभी पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगा।  भाभी ने इनकार किया तो उसने तेजाब फेंक दिया।  भाभी तो बच गई लेकिन उनकी देवरानी और दो बेटियां झुलस गईं। वारदात के बाद  आरोपी फरार हो गया।

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के मेरठ के खरखौदा के एक गांव में अवैध संबंध बनाने का विरोध करने पर हत्यारोपी ने अपनी भाभी पर मंगलवार दोपहर को तेजाब फेंक दिया। जिसमें महिला तो बाल बाल बच गई, लेकिन उसकी देवरानी और उनकी दो बेटियां झुलस गईं। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एनसीआर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है आरोपी हत्या के मामले में सजायाफ्ता है और कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया है।

आरोपी अजय ने 10 साल पहले गांव के ही देवी सहाय की हत्या कर दी थी। इस मामले में उसको उम्रकैद की सजा हुई थी। आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सजा कम कराने के लिए मांग की गई। इस दौरान छह महीने पहले ही आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जमानत मिल गई थी। अजय जेल से बाहर आने के बाद अपने रिश्ते की भाभी पर अवैध संबंधों के लिए दबाव बना रहा था और धमकी दे रहा था।

महिला ने विरोध किया और पुलिस से शिकायत करने की चेतावनी दी। इसी बात की खुन्नस में आरोपी अजय ने भाभी को अंजाम भुगतने की बात कही थी। मंगलवार दोपहर को महिला अपनी देवरानी और उसकी दो बेटियों के साथ चौक में बैठी थी। इसी दौरान आरोपी अजय आया और कांच की बोतल में लाए गए तेजाब को महिला के ऊपर फेंक दिया। महिला ने इस दौरान आरोपी का हाथ पकड़ लिया और छीनाझपटी हो गई। तेजाब से महिला को बच गई, लेकिन उसकी देवरानी (मौसेरी बहन) और उसकी दो-दो साल की दो बेटियां झुलस गई।

घटना के बाद हमलावर फरार हो गया। तेजाब डालने की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को लालपुर स्थित एनसीआर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया। महिला और उसके पति ने खरखौदा थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल आरोपी अजय की तलाश में पुलिस टीम को लगाया गया है। घटना को लेकर एसएसपी मेरठ ने थाना पुलिस को सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश दिए।

क्या बोली पुलिस

मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में स्वाट टीम को लगाया गया है। सख्त कार्रवाई की जाएगी।

