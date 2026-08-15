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देवर बना जल्लाद, भाभी को चाकू मार मौत के घाट उतारा; जीभ भी काटी

By Ajay Singh
संवाददाता, बुलंदशहर
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मकान के बंटवारे को लेकर देवर-भाभी के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि तैश में आकर आरोपी देवर ने अपनी 50 वर्षीय भाभी पर चाकू से हमला बोल दिया। आरोपी ने महिला पर कई वार किए, जिससे वह लहुलूहान होकर जमीन पर गिर पड़ीं और उनकी दर्दनाक मौत हो गई।

Crime representative image
क्राइम सांकेतिक फोटो

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव भाईपुरा में मकान के बंटवारे को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद ने शुक्रवार शाम खौफनाक रूप ले लिया। यहां एक देवर ने अपनी 50 वर्षीय भाभी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। हमले की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान महिला की जीभ भी काट दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सीओ सिटी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, गांव भाईपुरा में मकान के बंटवारे को लेकर देवर और भाभी के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। शुक्रवार शाम को इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि तैश में आकर आरोपी देवर ने अपनी 50 वर्षीय भाभी बीना पर धारदार चाकू से हमला बोल दिया। आरोपी ने महिला पर कई वार किए, जिससे वह लहुलूहान होकर जमीन पर गिर पड़ीं और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई।

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वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में सीओ सिटी प्रखर पाण्डेय समेत पुलिस के उच्चाधिकारी भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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क्या बोली पुलिस

बुलंदशहर के सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि मकान के बंटवारे के विवाद को लेकर देवर द्वारा भाभी पर चाकू से हमला कर हत्या की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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