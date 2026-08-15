देवर बना जल्लाद, भाभी को चाकू मार मौत के घाट उतारा; जीभ भी काटी

मकान के बंटवारे को लेकर देवर-भाभी के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि तैश में आकर आरोपी देवर ने अपनी 50 वर्षीय भाभी पर चाकू से हमला बोल दिया। आरोपी ने महिला पर कई वार किए, जिससे वह लहुलूहान होकर जमीन पर गिर पड़ीं और उनकी दर्दनाक मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव भाईपुरा में मकान के बंटवारे को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद ने शुक्रवार शाम खौफनाक रूप ले लिया। यहां एक देवर ने अपनी 50 वर्षीय भाभी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। हमले की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान महिला की जीभ भी काट दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सीओ सिटी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, गांव भाईपुरा में मकान के बंटवारे को लेकर देवर और भाभी के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। शुक्रवार शाम को इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि तैश में आकर आरोपी देवर ने अपनी 50 वर्षीय भाभी बीना पर धारदार चाकू से हमला बोल दिया। आरोपी ने महिला पर कई वार किए, जिससे वह लहुलूहान होकर जमीन पर गिर पड़ीं और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई।

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में सीओ सिटी प्रखर पाण्डेय समेत पुलिस के उच्चाधिकारी भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।