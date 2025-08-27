devar started doing dirty things with bhabhi in room, woman screamed कमरे में भाभी के साथ देवर करने लगा गंदी हरकत, महिला की निकली चीख, दौड़ पड़े सास-ससुर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdevar started doing dirty things with bhabhi in room, woman screamed

कमरे में भाभी के साथ देवर करने लगा गंदी हरकत, महिला की निकली चीख, दौड़ पड़े सास-ससुर

यूपी के बस्ती में कमरे में भाभी के साथ देवर गंदी हरकत करने का मामला सामने आया। महिला की चीख पर पहुंचे सास और ससुर ने भी धमकी दी। महिला देवर पर शादी दबाव बनाने और छेड़खानी करने का आरोप लगाया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 08:10 AM
share Share
Follow Us on
कमरे में भाभी के साथ देवर करने लगा गंदी हरकत, महिला की निकली चीख, दौड़ पड़े सास-ससुर

यूपी के बस्ती जिले में देवर के गंदी हरकत का मामला सामने आया है। यहां एक महिला का आरोप है कि वह कमरे थी। इस बीच देवर भी आया गया और गंदी हरकत करने लगा। महिला की चीख पर पहुंचे सास और ससुर ने भी धमकी दी। महिला ने देवर पर शादी का दबाव बनाने और छेड़खानी का आरोप लगाया है। साथ ही अन्य ससुरालियों पर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की है। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर देवर समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

मुंडेरवा थानाक्षेत्र की रहने वाली शिकायतकर्ता महिला ने तहरीर में बताया है कि उसके पति की मौत 2022 में हो चुकी है। उसके पति ने आत्महत्या की थी। इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उसके खिलाफ ससुरालियों ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस से वह बरी हो चुकी है। महिला का आरोप है कि गत 27 जुलाई को वह अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में बैठी थी। इसी बीच उसके देवर कमरे में आए जो इसके पहले ही उससे फोन पर बात करते थे और कहते थे कि तुम मुझसे शादी कर लो। इसी बात को लेकर देवर ने गलत नीयत से उनके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर उनके दाएं हाथ की चूड़ी टूट गई और हाथ से खून बहने लगा। शोर सुनकर ससुर व सास मौके पर पहुंच गईं।

ये भी पढ़ें:शादी के बाद दूल्हा और वर-वधू के माता-पिता फंसे, फेरे दिलाने वाले पंडित पर भी केस

आरोप है कि दोनों ने कहा कि देवर की बात मान लो, नहीं तो तुम्हारी हत्या करके हम लोग आत्महत्या दिखाकर बच जाएंगे। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रकरण में देवर के अलावा सास व ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच एसआई मुरलीधर मिश्रा को सौंपी गई है।

Up News UP News Today Devar-Bhabhi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |