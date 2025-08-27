कमरे में भाभी के साथ देवर करने लगा गंदी हरकत, महिला की निकली चीख, दौड़ पड़े सास-ससुर

यूपी के बस्ती में कमरे में भाभी के साथ देवर गंदी हरकत करने का मामला सामने आया। महिला की चीख पर पहुंचे सास और ससुर ने भी धमकी दी। महिला देवर पर शादी दबाव बनाने और छेड़खानी करने का आरोप लगाया है।

यूपी के बस्ती जिले में देवर के गंदी हरकत का मामला सामने आया है। यहां एक महिला का आरोप है कि वह कमरे थी। इस बीच देवर भी आया गया और गंदी हरकत करने लगा। महिला की चीख पर पहुंचे सास और ससुर ने भी धमकी दी। महिला ने देवर पर शादी का दबाव बनाने और छेड़खानी का आरोप लगाया है। साथ ही अन्य ससुरालियों पर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की है। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर देवर समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

मुंडेरवा थानाक्षेत्र की रहने वाली शिकायतकर्ता महिला ने तहरीर में बताया है कि उसके पति की मौत 2022 में हो चुकी है। उसके पति ने आत्महत्या की थी। इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उसके खिलाफ ससुरालियों ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस से वह बरी हो चुकी है। महिला का आरोप है कि गत 27 जुलाई को वह अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में बैठी थी। इसी बीच उसके देवर कमरे में आए जो इसके पहले ही उससे फोन पर बात करते थे और कहते थे कि तुम मुझसे शादी कर लो। इसी बात को लेकर देवर ने गलत नीयत से उनके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर उनके दाएं हाथ की चूड़ी टूट गई और हाथ से खून बहने लगा। शोर सुनकर ससुर व सास मौके पर पहुंच गईं।