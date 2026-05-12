विधवा भाभी को देवर ने भेजे अश्लील मैसेज, प्रॉपर्टी कब्जाने के मकसद से शर्मनाक हरकत

पीड़िता की शादी जून 2023 में हुआ था। उनके पति की नवंबर 2024 में असामयिक मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि पति के निधन के बाद से ही देवर की नजर पति की चल-अचल संपत्ति पर है। वह लगातार मानसिक दबाव बना रहा है। आरोपी ने इंस्टाग्राम और मोबाइल नंबर के जरिए अभद्र और अशोभनीय संदेश भेजे।

UP News : उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में देवर-भाभी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां बड़े भाई की मौत के बाद देवर की नीयत बिगड़ गई। उसने अपनी विधवा भाभी को सोशल मीडिया के जरिए अश्लील और अपमानजनक मैसेज भेजने शुरू कर दिए। भाभी ने देवर पर प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए शर्मनाक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। विधवा भाभी सीधे बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) के पास पहुंची। पूरी घटना से उन्हें अवगत कराते हुए देवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

घटना, बलरामपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़िता के मुताबिक, उनका विवाह जून 2023 में हुआ था। उनके पति की नवंबर 2024 में असामयिक मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि पति के निधन के बाद से ही देवर की नजर पति की चल-अचल संपत्ति पर है और वह लगातार मानसिक दबाव बना रहा है।

महिला का कहना है कि 6 मई 2026 की रात आरोपी ने इंस्टाग्राम और मोबाइल नंबर के जरिए अभद्र और अशोभनीय संदेश भेजे। पीड़िता का यह भी आरोप है कि मेरे आरोपी देवर ने गाली-गलौज के साथ उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया तथा मानसिक उत्पीड़न किया।

पीड़िता ने यह भी आरोप है कि लोक-लाज और बदनामी का भय दिखाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है ताकि वह संपत्ति पर अपना दावा छोड़ दें। स्थानीय स्तर पर सुनवाई न होने पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है।