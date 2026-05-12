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विधवा भाभी को देवर ने भेजे अश्लील मैसेज, प्रॉपर्टी कब्जाने के मकसद से शर्मनाक हरकत

Ajay Singh संवाददाता, बलरामपुर
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पीड़िता की शादी जून 2023 में हुआ था। उनके पति की नवंबर 2024 में असामयिक मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि पति के निधन के बाद से ही देवर की नजर पति की चल-अचल संपत्ति पर है। वह लगातार मानसिक दबाव बना रहा है। आरोपी ने इंस्टाग्राम और मोबाइल नंबर के जरिए अभद्र और अशोभनीय संदेश भेजे।

विधवा भाभी को देवर ने भेजे अश्लील मैसेज, प्रॉपर्टी कब्जाने के मकसद से शर्मनाक हरकत

UP News : उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में देवर-भाभी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां बड़े भाई की मौत के बाद देवर की नीयत बिगड़ गई। उसने अपनी विधवा भाभी को सोशल मीडिया के जरिए अश्लील और अपमानजनक मैसेज भेजने शुरू कर दिए। भाभी ने देवर पर प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए शर्मनाक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। विधवा भाभी सीधे बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) के पास पहुंची। पूरी घटना से उन्हें अवगत कराते हुए देवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

घटना, बलरामपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़िता के मुताबिक, उनका विवाह जून 2023 में हुआ था। उनके पति की नवंबर 2024 में असामयिक मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि पति के निधन के बाद से ही देवर की नजर पति की चल-अचल संपत्ति पर है और वह लगातार मानसिक दबाव बना रहा है।

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महिला का कहना है कि 6 मई 2026 की रात आरोपी ने इंस्टाग्राम और मोबाइल नंबर के जरिए अभद्र और अशोभनीय संदेश भेजे। पीड़िता का यह भी आरोप है कि मेरे आरोपी देवर ने गाली-गलौज के साथ उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया तथा मानसिक उत्पीड़न किया।

पीड़िता ने यह भी आरोप है कि लोक-लाज और बदनामी का भय दिखाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है ताकि वह संपत्ति पर अपना दावा छोड़ दें। स्थानीय स्तर पर सुनवाई न होने पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है।

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एसपी विकास कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक को तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया। प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि आरोपी देवर सत्यम उपाध्याय के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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