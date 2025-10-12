शादी में बाधक बनने पर भड़का देवर! भाभी पर उड़ेल दिया थिनर, आग लपटों में घिरकर दोनों की मौत

मुरादाबाद में शादी में बाधक बनी भाभी पर देवर ने थिनर डालकर आग लगा दी। इस दौरान वह खुद भी आग की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से झुलसे दोनों की देर रात अस्पताल में मौत हो गई। उधर, मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।

यूपी के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां शादी में बाधक बनी भाभी पर देवर ने थिनर डालकर आग लगा दी। इस दौरान वह खुद भी आग की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से झुलसे दोनों की देर रात जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतका के पति ने अपने भाई पर पत्नी को जलाने का केस दर्ज कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये मामला मझोला थाना क्षेत्र का है। रसूलपुर सुनावाती में गंगाराम अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार के सदस्य मेहनत मजदूर के करके जीवन यापन करते हैं। गांव में उनके दो मकान हैं। एक मकान में उनकी बड़ी बहू सुनीता, पति नरेंद्र और पोते के साथ रहती थी। दूसरे मकान में छोटा बेटा प्रवीण अपने भाई और पिता के साथ रहता था। घटना की शाम, प्रवीण अपने घर पर था। इसी दौरान उसकी भाभी सुनीता आई। बताया जा रहा है कि देवर और भाभी के बीच कई दिनों से अनबन चल रही थी। जिसका कारण सुनीता का देवर की शादी में बाधक बनना बताया जा रहा है। शनिवार की शाम को भी इसी बात को लेकर बहस हुई और तेज गुस्से में प्रवीण ने भाभी पर थिनर उड़ेलकर आग लगा दी, जिससे दोनों लपटों में घिर गए। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों गंभीर रूप से झुलस चुके थे।

देर रात दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर मेरठ हायर सेंटर रेफर करने की तैयारी हो रही थी। इसी बीच दोनों की मौत हो गई। महिला के पति नरेंद्र कुमार ने अपने भाई प्रवीण पर पत्नी को जलाने का आरोप लगाते हुए मझोला पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने प्रवीण के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया। घटना की सूचना पाकर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और सीओ सिविल लाइंस कुलदीप गुप्ता मौके पर पहुंचे और जांच की। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।