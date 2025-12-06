Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdevar entered bhabhi room at night family member rushed to hear screams woman writhed agony on bed covered in blood
रात को भाभी के कमरे में घुसा देवर, चीख सुनकर दौड़े घर वाले, बिस्तर पर खून से सनी तड़प रही थी महिला

रात को भाभी के कमरे में घुसा देवर, चीख सुनकर दौड़े घर वाले, बिस्तर पर खून से सनी तड़प रही थी महिला

संक्षेप:

कुशीनगर में खौफनाक मामला सामने आया है। विशुनपुर थाना क्षेत्र स्थित बैकुंठपुर कोठी गांव में शुक्रवार की रात एक मनबढ़ देवर ने गर्भवती भाभी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Dec 06, 2025 08:52 pm ISTDinesh Rathour दुदही(कुशीनगर), हिन्दुस्तान संवाद
share Share
Follow Us on

यूपी के कुशीनगर में खौफनाक मामला सामने आया है। विशुनपुर थाना क्षेत्र स्थित बैकुंठपुर कोठी गांव में शुक्रवार की रात एक मनबढ़ देवर ने गर्भवती भाभी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के वैकुंठपुर कोठी गांव निवासी इंद्रजीत मद्धेशिया के चार पुत्रों में दूसरे नंबर का बेटा बृजकिशोर बड़े शहर में रहकर नौकरी करता है। तकरीबन पिछले पांच माह पूर्व वह बाहर गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुक्रवार की रात में बृजकिशोर की गर्भवती पत्नी रिंकी (30) अपने दो छोटे बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। इंद्रजीत के तीसरा पुत्र टुनटुन आधी रात सो रही भाभी रिंकी के कमरे में घुस गया। उसने चाकू से रिंकी के पेट तथा शरीर के अन्य हिस्सों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। रिंकी की चीख-पुकार सुनकर परिवार के अन्य सदस्य नींद से जाग गए और दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे। खून में सनी रिंकी बिस्तर पर तड़प रही थी। परिजनों ने उसकी हालत गंभीर देख उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने रिंकी को देखने के बाद मृत घोषित कर दिया।

परिजन शनिवार की भोर में घर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची विशुनपुरा थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार गुप्ता ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही है। इस घटना के पीछे क्या कारण है, इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। इस सम्बंध में सीओ तमकुहीराज राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि महिला की हत्या के बाद वह मौके पर गए थे। महिला का देवर नशे का आदती बताया जा रहा है। घटना के बाद से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Kushinagar News UP Police Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |