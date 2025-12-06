रात को भाभी के कमरे में घुसा देवर, चीख सुनकर दौड़े घर वाले, बिस्तर पर खून से सनी तड़प रही थी महिला
कुशीनगर में खौफनाक मामला सामने आया है। विशुनपुर थाना क्षेत्र स्थित बैकुंठपुर कोठी गांव में शुक्रवार की रात एक मनबढ़ देवर ने गर्भवती भाभी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के वैकुंठपुर कोठी गांव निवासी इंद्रजीत मद्धेशिया के चार पुत्रों में दूसरे नंबर का बेटा बृजकिशोर बड़े शहर में रहकर नौकरी करता है। तकरीबन पिछले पांच माह पूर्व वह बाहर गया है।
शुक्रवार की रात में बृजकिशोर की गर्भवती पत्नी रिंकी (30) अपने दो छोटे बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। इंद्रजीत के तीसरा पुत्र टुनटुन आधी रात सो रही भाभी रिंकी के कमरे में घुस गया। उसने चाकू से रिंकी के पेट तथा शरीर के अन्य हिस्सों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। रिंकी की चीख-पुकार सुनकर परिवार के अन्य सदस्य नींद से जाग गए और दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे। खून में सनी रिंकी बिस्तर पर तड़प रही थी। परिजनों ने उसकी हालत गंभीर देख उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने रिंकी को देखने के बाद मृत घोषित कर दिया।
परिजन शनिवार की भोर में घर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची विशुनपुरा थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार गुप्ता ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही है। इस घटना के पीछे क्या कारण है, इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। इस सम्बंध में सीओ तमकुहीराज राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि महिला की हत्या के बाद वह मौके पर गए थे। महिला का देवर नशे का आदती बताया जा रहा है। घटना के बाद से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है।