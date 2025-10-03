devar came to drop bhabhi at her parents house, then insisted on going back when she refused he hanged himself there भाभी को मायके छोड़ने आया देवर, फिर करने लगा वापस चलने की जिद, नहीं मानी तो वहीं लगा ली फांसी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में चंदौली के चकिया में भाभी को मायके छोड़ने आए देवर ने खौफनाक कदम उठाया है। वह भाभी से वापस चलने की जिद करने लगा। भाभी ने इनकार कर दिया तो उसने वहीं पर फांसी लगाकर जान दे दी। 

Yogesh Yadav चकिया, चंदौली। (हिन्दुस्तान संवाद)Fri, 3 Oct 2025 03:39 PM
यूपी में चंदौली के चकिया कोतवाली क्षेत्र के मझराती बंधी गांव में बुधवार की देर रात एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। अपनी भाभी को मायके छोड़ने आए 22 साल के देवर ने वहीं पर फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी है। वह भाभी से वापस चलने की जिद कर रहा था। उसकी जिद पूरी नहीं हुई तो खौफनाक कदम उठा लिया। देवर ने बच्चों के झूले वाली साड़ी का फंदा बनाकर पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि देवर नशे में भी था।

बताया जाता है कि मझराती बंधी निवासी रोशनी की शादी सोनभद्र के राबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के चिरुई गांव निवासी भगवान दास से हुई थी। कुछ समय पहले भगवान दास की मौत हो गई थी। हाल ही में नवरात्रि का त्यौहार होने के कारण भगवान दास का छोटा भाई बद्रीनारायण अपनी भाभी रोशनी को उसके मायके (मझराती बंधी) छोड़ने के लिए आया था।

बुधवार की शाम बद्रीनारायण ने भाभी रोशनी से वापस ससुराल चिरुई गांव (सोनभद्र) चलने की जिद की। भाभी रोशनी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच जमकर विवाद और तीखी नोंक-झोंक हुई। विवाद के बाद रोशनी और परिवार के अन्य सदस्य खाना खाकर सोने चले गए।

इसी विवाद से आहत और तनावग्रस्त बद्रीनारायण ने रात के अंधेरे में घर के पास स्थित एक पेड़ के पास गया। उसने वहीं पर बच्चों के झूलने के लिए बंधी साड़ी को निकालकर फंदा बनाया और उससे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब परिजनों की नींद खुली तो उन्होंने बद्रीनारायण को पेड़ से लटका देखा तो सनसनी फैल गई।

पुलिस ने शुरू की जांच, पोस्टमार्टम को भेजा शव

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी अर्जुन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवक के शव को पेड़ से उतरवाकर पंचनामा भरा। थाना प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि युवक ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। मौके पर नशे और पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। परिजनों और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि आत्महत्या के तात्कालिक कारणों का पता चल सके।

