भाभी को देवर ने कर दिया लहूलुहान, फिर चौथी मंजिल पर जाकर खुद ही खत्म कर ली जिंदगी
यूपी के मैनपुरी में रिश्ते की भाभी पर देवर ने चाकू से हमला करके लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद देवर भाभी के घर की चौथी मंजिल पर पहुंचा और उसने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
Mainpuri News: यूपी के मैनपुरी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोतवाली क्षेत्र के देवी रोड स्थित मुस्कान गार्डन के सामने एक मकान की चौथी मंजिल पर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले युवक ने रिश्ते की भाभी पर चाकू से हमला करके लहूलुहान कर दिया। जिससे महिला की हालत बिगड़ गई। उसे जिला अस्पताल से सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जानकारी जुटाई और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।
बताया गया है कि जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ क्षेत्र के ग्राम बरोठा निवासी 28 वर्षीय सनी पुत्र राजपाल अपनी रिश्तेदारी में बुआ के घर रहकर टाइल पत्थर का काम करता था। रविवार की शाम सनी देवी रोड चुंगी के निकट मुस्कान गार्डन के सामने रिश्तेदारी से जुड़े घर में था। उसने रिश्ते की भाभी 23 वर्षीय प्रज्ञा पत्नी विशाल पर चाकू से हमला किया। जिससे प्रज्ञा गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद सनी इसी मकान की चौथी मंजिल पर जाकर पंखे में फंदा लगाकर लटक गया। जिससे सनी की मौत हो गई। उधर घायल प्रज्ञा को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना से शहर के लोग भी सन्न रह गए हैं।
फॉरेंसिक टीम में घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य
घटना की जानकारी पाकर सैकड़ो लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोतवाली पुलिस सीओसिटी अशोक कुमार फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। बताया गया है कि मृतक अपने बुआ के घर रह रहा था। चर्चा इस बात की भी है कि घायल हुई महिला प्रज्ञा से उसकी दोस्ती थी। घटनास्थल पर मृतक सनी के परिजन भी पहुंच गए। उधर घायल प्रज्ञा के परिजन उसे सैफई लेकर पहुंचे हैं। घटना को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है।
क्या बोली पुलिस
सीओ सिटी अशोक कुमार का कहना है कि धारदार हथियार के हमले से महिला घायल हुई है। जिसे सैफई भेजा गया है। युवक ने घर की चौथी मंजिल पर जाकर पंखे से फांसी लगाई है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। घटना के संबंध में अभी कोई तहरीर भी नहीं मिली है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।