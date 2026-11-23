वाराणसी के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल हो चुके देव दीपावली पर ट्रैफिक विभाग ने मेगा डायवर्जन प्लान लागू किया है। नमो घाट के पास वाले गंगा पुल से कल दोपहर से पैदल भी आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा।

वाराणसी में देव दीपावली पर 24 नवंबर को ट्रैफिक विभाग की ओर से मेगा डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। घाट किनारे की सड़कों को वाहन मुक्त रखा गया है, ताकि किसी तरह की अफरा-तफरी की स्थिति न बने। राजघाट पुल से दोपहर 1 बजे के बाद से वाहनों के साथ ही पैदल आवागमन भी बंद कर दिया जाएगा। एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि सामने घाट पुल से रामनगर से लंका के बीच केवल पैदल और बाइक सवार ही आ-जा सकेंगे। गंगा के उस पास से इस पार या इस पार से उस पार आने जाने के लिए विश्वसुंदरी पुल और रिंग रोड स्थित गंगा पुल से ही सभी वाहन आ-जा सकेंगे।

वहीं, सुरक्षा में 25 से अधिक आईपीएस, 50 से अधिक पीपीएस अधिकारियों तथा 4000 से अधिक महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। एटीएस, आईबी, सीआरपीएफ, पीएसी एवं क्यूआरटी की टीमें भी मुस्तैद रहेंगी। संपूर्ण घाट क्षेत्र एवं संवेदनशील स्थलों को विभिन्न जोन एवं सेक्टरों में बांटा जाएगा।

एसीपी दशाश्वमेध विवेक तिवारी ने बताया कि गंगा में नाव, मोटरबोट, बजड़ों का आवागमन अस्सी की ओर घाट किनारे से होगा। जबकि अस्सी से नमो के लिए रामनगर के छोर से गंगा किनारे से जा सकेंगे। इसके लिए गंगा में करीब 5 किलोमीटर तक वाटर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आपात स्थित के लिए तीन जगह कट रखा गया है।

घाट किनारे की सड़कों पर नो-वेहिकल जोन शहर में घाट की ओर जाने वाले मार्गों को नो-वेहिकल जोन घोषित कर दिया गया है। ऐसे में मैदागिन से बुलानाला-गोदौलिया, लहुराबीर से काशिका तिराहा, पिपलानी तिराहा होते हुए मैदागिन, लहुराबीर से बेनिया तिराहा, थाना लक्सा से रामापुरा, ब्रॉडवे तिराहा से अग्रवाल तिराहा और सोनारपुरा होते हुए गोदौलिया, अग्रवाल तिराहा से अस्सी, रविदास घाट और नगवा चौराहा, बीओबी तिराहा (रविदास गेट) से अस्सी की तरफ, पद्मश्री चौराहे से अस्सी चौराहा, बहादुरपुर रोड से पड़ाव होते हुए रामनगर चौराहा, पड़ाव से सूजाबाद होते हुए राजघाट पुल और नमो घाट की तरफ वाहन नहीं जाएंगे।

पांच होल्डिंग एरिया बनी रामनगर में दुर्गा मंदिर, लंका मैदान, शहर में सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, बीएचयू कैंपस और यूपी कॉलेज को होल्डिंग एरिया बनाया गया है। ट्रैफिक विभाग के डायवर्जन प्लान के अनुसार कैंसर हॉस्पिटल, गिलट बाजार, पंचक्रोशी, पुलिस लाइन और नदेसर तिराहा से चौकाघाट होते हुए नमो घाट जाने वाले चार पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। नदेसर तिराहा से वीआईपी वाहन ही घौसाबाद या चौकाघाट जा सकेंगे। इसी तरह लहुराबीर से आने वाले वाहन जगतगंज तिराहा से तेलियाबाग की ओर मोड़े जाएंगे। अंधरापुल और चौकाघाट से लकड़ी मंडी या नमो घाट की तरफ जाने वाले वाहनों को तेलियाबाग, नदेसर, मरीमाई तिराहा और पुलिस लाइन की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।

कैंट फ्लाईओवर लहरतारा (कैंसर हॉस्पिटल) से आने वाले वाहनों को कैंट फ्लाईओवर के ऊपर से जाने की अनुमति नहीं होगी, इन्हें कैंट स्टेशन के सामने से यू-टर्न कराकर धर्मशाला एवं इंग्लिशिया लाइन की तरफ भेजा जाएगा।

हरहुआ और पांडेयपुर मार्ग हरहुआ से आने वाले चार पहिया वाहन गिलट बाजार से शिवपुर चुंगी एवं सेंट्रल जेल होकर नदेसर से फुलवरिया जाएंगे। पांडेयपुर / आशापुर से आने वाले वाहन कालीमाता मंदिर, भक्तिनगर और आजमगढ़ अण्डरपास से रिंग रोड होकर हरहुआ जाएंगे।

लंका, बीएचयू और मंडुवाडीह क्षेत्र अखरी, चितईपुर और सुंदरपुर से आने वाले वाहन नरिया गेट से बीएचयू कैंपस में पार्क होंगे। मालवीय चौराहे की तरफ नहीं जाएंगे।

यहां रुकेंगी बसें काशी एवं कैंट बस स्टेशन से संचालित बसें, प्राइवेट बसें शहर में नहीं आ सकेंगी। इनके लिए जगह निर्धारित की गई है। जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर की बसें क्रमश: रिंग रोड हरहुआ, बावन बीघा, संदहा अंडर पास के निकट रुकेंगी, यहीं से चलेंगी। चंदौली, प्रयागराज, सोनभद्र और मिर्जापुर की बसें मोहनसराय में ठिकाना ढाबा के पास से चलेंगी। भदोही की बसें परमपुर अंडर पास तक आएंगी, यहीं से वापस होंगी। बसों से आने वाले यात्री सिटी बस या फिर सवारी वाहनों से शहर में आ सकेंगे।

57 पार्किंग स्थल वाहनों के लिए 57 पार्किंग स्थल बनाए हैं। इसमें बेनियाबाग पार्किंग, गोदौलिया मल्टीलेवल पार्किंग, टाउनहॉल, संस्कृत विवि, क्वीन्स कॉलेज, सनातन धर्म इंटर कॉलेज, मजदा पार्किंग, हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज, बीएचयू, एंग्लो-बंगाली इंटर कॉलेज, द्वारिकाधीश मंदिर, सीएचएस स्कूल मैदान, बाबा कीनाराम आश्रम के सामने, हरसेवानंद स्कूल, लौटूबीर पार्किंग, गढ़वा घाट, विद्यापीठ मैदान, एनईआर रेलवे मैदान, कैंट स्टेशन, छोटा व बड़ा कटिंग मेमोरियल स्कूल, यूपी कॉलेज, एलटी कॉलेज, पहड़िया मंडी, दुर्गा मंदिर-रामनगर, पीएसी ग्राउंड, रामबाग ग्राउंड, पंचवटी मैदान, लंका मैदान।

आपातकालीन सेवाओं के लिए तीन ग्रीन कॉरिडोर किसी भी चिकित्सकीय आपात स्थिति में एम्बुलेंस के निर्बाध आवागमन के लिए तीन प्रमुख मार्गों को ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। पहला ग्रीन कॉरिडोर नमो घाट-गोलगड्डा-चौकाघाट-लहुराबीर-कबीर चौरा अस्पताल; चौकाघाट-पुलिस लाइन-दीनदयाल अस्पताल/ ईएसआईसी-इनफिनिटी अस्पताल; तथा चौकाघाट-कैंट ओवरब्रिज-लहरतारा-भिखारीपुर-नरिया-बीएचयू बना है।

दूसरा ग्रीन कॉरिडोर गोदौलिया-ब्रॉडवे-ओरियाना हॉस्पिटल-रविदास गेट-हेरिटेज अस्पताल-मालवीय चौराहा-बीएचयू और तीसरा ग्रीन कॉरिडोर पड़ाव-डोमरी-रामनगर चौराहा-लाल बहादुर शास्त्री जिला अस्पताल (रामनगर) तक बना है।

आतिशबाजी में पहली बार विशेष शेल का इस्तेमाल मां गंगा के दोनों तट इस बार देव दीपावली पर अद्भुत रोशनी से जगमगाएंगे। एक ओर अर्धचंद्राकार घाट दीपों की माला पहनकर अलौकिक छटा बिखेरेंगे, तो दूसरी ओर गंगा पार रेती पर आसमान सतरंगी रोशनी से सराबोर होगा। यहां पर्यटकों को ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। भारत में पहली बार आतिशबाजी में आठ इंच के विशेष शेल (गोले) का इस्तेमाल काशी में देव दीपावली के दौरान किया जाएगा।

भगवान शिव के भजनों की धुन पर होने वाली ग्रीन आतिशबाजी और आसमान में आकर्षक रंग-बिरंगे दृश्य देव दीपावली के उत्सव को और भव्य बनाएंगे। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि गंगा पार रेती पर रात साढ़े आठ बजे से ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो करीब 10 मिनट का होगा। ऐक्सिस कम्युनिकेशन के वाइस प्रेसिडेंट संजय प्रताप सिंह ने बताया कि आठ इंच के शेल से लगभग छह सौ फीट की ऊंचाई पर आकर्षक आकृतियां बनेंगी।