काशी में देव दीपावली का भव्य शुभारंभ, सीएम योगी ने जलाया पहला दीप; 25 लाख दीयों से जगमगाए घाट

प्रसिद्ध देव दीपावली उत्सव का काशी में आज भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामो घाट पर पहला दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। गंगा तट पर जगमगाते दीपों की मनमोहक छटा देखने हजारों श्रद्धालु और पर्यटक जुटे। पूरे घाट क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाज़ी ने माहौल को आलोकित कर दिया। गंगा तट पर सजी लाखों दीयों की रोशनी ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को देव दीपावली की शुभकामनाएं दीं। देव दीपावली के अवसर पर अस्सी घाट से राजघाट तक के 84 घाटों को लाखों दीयों से सजाया गया। इस दौरान गंगा आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत और आतिशबाज़ी ने पूरे वातावरण को भक्ति और उल्लास से भर दिया। घाटों पर देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। नगर निगम और स्वच्छता कर्मियों ने घाटों की सफाई और सजावट में विशेष योगदान दिया।