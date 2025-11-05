Hindustan Hindi News
काशी में देव दीपावली का भव्य शुभारंभ, सीएम योगी ने जलाया पहला दीप; 25 लाख दीयों से जगमगाए घाट

संक्षेप: काशी में देव दीपावली का भव्य शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर सीएम योगी ने नामो घाट पर पहला दीप जलाया। 25 लाख दीयों से गंगा घाट जगमगा उठे। पूरे घाट क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाज़ी ने माहौल को आलोकित कर दिया।

Wed, 5 Nov 2025 06:19 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
प्रसिद्ध देव दीपावली उत्सव का काशी में आज भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामो घाट पर पहला दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। गंगा तट पर जगमगाते दीपों की मनमोहक छटा देखने हजारों श्रद्धालु और पर्यटक जुटे। पूरे घाट क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाज़ी ने माहौल को आलोकित कर दिया। गंगा तट पर सजी लाखों दीयों की रोशनी ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को देव दीपावली की शुभकामनाएं दीं। देव दीपावली के अवसर पर अस्सी घाट से राजघाट तक के 84 घाटों को लाखों दीयों से सजाया गया। इस दौरान गंगा आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत और आतिशबाज़ी ने पूरे वातावरण को भक्ति और उल्लास से भर दिया। घाटों पर देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। नगर निगम और स्वच्छता कर्मियों ने घाटों की सफाई और सजावट में विशेष योगदान दिया।

गंगा तट पर जगमगाते दीपों की मनमोहक छटा देखने हजारों श्रद्धालु और पर्यटक जुटे।
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
