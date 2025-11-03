Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDev Deepawali: BrahMos will take shape from lamps on Ganga Ghats of Kashi, valor of army will be seen in rangoli
देवदीपावली: काशी के गंगा घाटों पर दीपों से आकार लेगी ब्रह्मोस, रंगोली में दिखेगा सेना का शौर्य

देवदीपावली: काशी के गंगा घाटों पर दीपों से आकार लेगी ब्रह्मोस, रंगोली में दिखेगा सेना का शौर्य

संक्षेप: देश की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली काशी में देवदीपावली पर्व पर आपरेशन सिंदूर की झलक गंगा घाटों पर दिखाई देगी। दीपों और रंगों के संयोजन से किसी घाट पर आकाश की ओर जाती ब्रह्मोस मिसाइल दिखेगी तो कहीं राफेल उड़ता नजर आएगा।

Mon, 3 Nov 2025 06:05 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

काशी में देवदीपावली की तैयारियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। गंगा का जलस्तर अब भी बढ़ा होने से घाट किनारे स्थान की भले कमी है लेकिन देवदीपावली उप समितियों का उत्साह सातवें आसमान पर है। बुधवार यानी पांच नवंबर को आयोजित पर्व पर रामनगर से राजघाट तक पक्के घाटों पर ऑपरेशन सिंदूर के विभिन्न दृश्य दीपों और रंगोलियों से आकार लेंगे। दीपों और रंगों के संयोजन से किसी घाट पर आकाश की ओर जाती ब्रह्मोस मिसाइल दिखेगी तो कहीं राफेल उड़ता नजर आएगा। कहीं अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो दिखेंगे तो कहीं सेना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित रंगोली से जवानों के शौर्य को सलाम किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केंद्रीय देवदीपावली महासमिति के अध्यक्ष पं.वागीशदत्त मिश्र ने बताया कि गंगा किनारे अस्सी से राजघाट के बीच 30 से अधिक स्थानों पर गंगा आरती होगी। राजघाट पर गंगाधर उपाध्याय के संयोजन में होने वाले उत्सव में ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही नशामुक्त भारत की थीम को भी शामिल किया गया है।

ये भी पढ़ें:पहले मैं भी मांसाहारी था…, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने बताया कैसे शाकाहारी हो गए

तैयार हो रहा साढ़े छह फीट का मुखौटा

हरिश्चंद्र घाट स्थित श्मशानेश्वर महादेव के शिवलिंग के विशेष शृंगार के लिए साढ़े छह फीट का मुखौटा बनाया जा रहा है। नगर के वरिष्ठ प्रतिमा शिल्पी अभिजीत विश्वास के खोजवां स्थित कारखाने में मुखौटा आकार ले रहा है। इसमें बाबा को ऋषि रूप में दर्शाया गया है। यही मुखौटे लगाकर कार्तिक पूर्णिमा पर बाबा का शृंगार होगा।

ये भी पढ़ें:देवदीपावलीः एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात, बिना इजाजत इस्तेमाल नहीं, टीथर्ड से निगरानी

दशाश्वमेध घाट पर भव्य आयोजन

देवदीपावली पर गंगा सेवा निधि की ओर से दशाश्वमेध घाट को भव्य रूप से सजाया जाएगा। 51 हजार दीपों और 21 कुंतल फूलों से सजावट होगी। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित देवदीपावली की संध्या में शहीद हुए सपूतों की याद में भगीरथ शौर्य सम्मान उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। यह जानकारी गंगा सेवा निधि के संरक्षक पं.इंद्रशेखर शर्मा, अध्यक्ष सुशांत मिश्र, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में दी। बताया कि 187 बीएन सीआरपीएफ के बलिदानी अरविन्द कुमार यादव और सुनील कुमार पांडेय, 11 बीएन एनडीआरएफ के रितेश कुमार सिंह एवं इंद्रभूषण सिंह, रेलवे सुरक्षा बल के राम बहादुर सिंह सुल्तान को इस वर्ष भगीरथ शौर्य सम्मान दिया जाएगा।

शाम पांच बजे से उत्सव

अमर जवान ज्योति की अनुकृति के समक्ष उत्सव का क्रम 5 नवंबर की शाम 5 बजे आरंभ होगा। अगले चरण में प्रो.चंद्रमौलि उपाध्याय, पं.श्रीधर पाण्डेय एवं गंगा सेवा निधि के आचार्य रणधीर के नेतृत्व में 21 ब्राह्मण भगवती गंगा का पूजन करेंगे। रामजनम योगी द्वारा शंखनाद और श्रीकाशी विश्वनाथ डमरु दल के निनाद से आरती शुरू होगी। दुर्गा चरण इंटर कॉलेज की 42 छात्राएं रिद्धि-सिद्धि के रूप में रहेंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बीएचयू की प्रो. रेवती साकलकर देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगी। पं.माताप्रसाद मिश्रा एवं उनकी टीम कथक शैली में गंगा की महत्ता पर आधारित नृत्य नाटिका पेश करेगी। देव-दीपावली महोत्सव की महाआरती का गंगा सेवा निधि के यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण होगा।

श्रीविद्यामठ में पूर्णिमा महोत्सव आज से

ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सान्निध्य में केदारघाट स्थित श्रीविद्यामठ में तीन दिनी कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव 3 नवंबर से शुरू होगा। मीडिया प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि पहले दिन 3 नवंबर को कवि सम्मेलन, दूसरे दिन 4 नवंबर को डॉ.दिव्या श्रीवास्तव के नेतृत्व में नृत्य नाटिका होगी। तीसरे दिन 5 नवंबर को डॉ.श्रावणी विश्वास एवं शारवनी मुखर्जी का भजन गायन होगा।