देवदीपावलीः काशी में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात, बिना इजाजत ड्रोन पर रोक, टीथर्ड से निगरानी

संक्षेप: काशी में देवदीपावली पर सुरक्षा का खास खाका तैयार किया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया जाएगा। बिना इजाजत कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। 400 मीटर ऊपर से चौबीसों घंटे टीथर्ड ड्रोन से निगरानी की जाएगी।

वाराणसी में देवदीपावली की भव्य तैयारियों के बीच लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और यातायात विभाग ने भी प्लान तैयार किया है। देवदीपावली पर 5 नवंबर को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात को लेकर हाईटेक सुरक्षा कवच तैयार है। घाटों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस जल, थल और नभ तीनों से निगरानी करेगी। पुलिस, पीएसी, एनडीआरएफ और जल पुलिस की विशेष टीमें चौकसी में रहेंगी। घाटों पर एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात रहेगा, बिना अनुमति किसी भी निजी ड्रोन की उड़ान पर रोक होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डीसीपी क्राइम सरवरणन टी. ने बताया कि सुरक्षा के लिए एआई तकनीक आधारित सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। वाराणसी की सीमाओं पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) और प्रमुख चौराहों पर फेस रिकग्निशन कैमरे हैं। अपराधियों और संदिग्धों का डाटा सिस्टम में फीड है। शहरभर में 2576 कैमरों से 24 घंटे निगरानी होगी, जिसे काशी इंटीग्रेटेड कंट्रोल ऐंड कमांड सेंटर से मॉनिटर किया जाएगा।

काशी के हृदय स्थल गोदौलिया और अस्सी घाट पर ‘टीथर्ड ड्रोन’ की विशेष तैनाती होगी। ये ड्रोन 400 मीटर की ऊंचाई से चार किमी के दायरे में 24 घंटे निगरानी करेंगे। बिना पुलिस प्रशासन की अनुमति के कोई भी निजी ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। चेतावनी के बाद भी कोई बिना अनुमति ड्रोन उड़ाते पाया गया तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

एनडीआरएफ की 10 टीमें लगेंगी देवदीपावली पर 11 एनडीआरएफ की टीमें सुरक्षा उपकरणों, वाटर एम्बुलेंस तथा गोताखोरों के साथ नमो घाट, राजघाट, शीतला घाट, दशाश्वमेध घाट, पंचगंगा घाट, ललिता घाट, केदार घाट, चेतसिंह घाट, तुलसी घाट एवं रैदास घाट पर रहेंगी। कुल 10 टीमें, जिनमें मेडिकल टीम भी मुस्तैद रहेंगी। उप महानिरीक्षक मनोज शर्मा ने बताया कि हर टीम में 30–35 प्रशिक्षित जवान हैं। टीमें जीवनरक्षक उपकरणों, रेस्क्यू मोटर बोट, वॉटर एम्बुलेंस, लाइफ जैकेट, लाइफ बोट, गोताखोर रहेंगे।