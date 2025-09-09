नेपाल में हिंसा के बावजूद नहीं टूटा दूल्हे का हौसला, जान जोखिम में डाल शादी करने भारत पहुंचा

नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक नेपाली दूल्हे को अपनी शादी में पहुंचना चुनौती बना गया। दरअसल उसकी शादी भारत में तय थी। जब वह सोनौली बॉर्डर पर पहुंचा तो वहां सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोक लिया। हालांकि आईडी प्रूफ दिखाने पर उसे भारत आने की अनुमति मिल गई।

नेपाल में बीते दिनों से चल रहे बवाल और हिंसक प्रदर्शनों के बीच महराजगंज से एक अनूठा मामला सामने आया है। सोनौली बॉर्डर पर एक नेपाली दूल्हा कुछ बारातियों के साथ भारत की ओर बढ़ रहा था। उसे देखकर सुरक्षाकर्मियों ने रोक लिया। लेकिन जब उसने आईडी प्रूफ और शादी का मकसद बताया तो उसे भारत में प्रवेश मिल गया।

नेपाल में जारी उग्र आंदोलन ने शादी जैसे शुभ अवसर को भी चुनौती बना दिया है। इसी माहौल में नेपाल के भैरहवा के रहने वाले शाहनवाज ने भी हिम्मत दिखाई। सोमवार को उसकी शादी उत्तर प्रदेश के नौतनवा में तय थी। लेकिन बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा और प्रदर्शन के बीच वहां पहुंचना किसी जंग से कम नहीं था। शाहनवाज बाइक से अकेले भैरहवा से निकला। सोनौली बॉर्डर पर एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) ने उसे रोका। जांच के दौरान उसने आईडी प्रूफ और शादी का कारण बताया, जिसके बाद उसे भारत में प्रवेश की अनुमति मिल गई।

केपी शर्मा ओली का इस्तीफा पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने देश में जारी सरकार विरोधी जबरदस्त प्रदर्शन के बाद मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। वहीं, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सहित कई शीर्ष राजनीतिक नेताओं के निजी आवास पर हमला किया और संसद भवन में तोड़फोड़ की। जिससे स्थिति तनाव में बदल गई। एअर इंडिया ने नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच हवाई अड्डे के बंद होने की वजह से अपनी उड़ानें रद्द कर दीं।

भारत ने जारी की आपातकालीन फोन नंबर भारत ने मंगलवार को नेपाल में अपने नागरिकों के लिए आपातकालीन फोन नंबर जारी किये और किसी भी आपातस्थिति या सहायता की आवश्यकता होने पर उन फोन नंबर पर संपर्क करने को कहा।