तीन बार कोशिश के बाद भी लखनऊ में नहीं उतर सका दोनों डिप्टी सीएम का विमान, भोपाल डायवर्ट

लखनऊ में खराब मौसम का असर वीआईपी मूवमेंट पर भी पड़ा। दिल्ली से आ रही इंडिगो की फ्लाइट, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सवार थे, तीन बार लैंडिंग में असफल रही। आखिर में फ्लाइट को भोपाल डायवर्ट करना पड़ा।

UP News: यूपी के लखनऊ समेत कई आसपास के जिलों में सोमवार सुबह मौसम बिगड़ गया। तेज आंधी बारिश से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। यहां तक कि तेज आंधी और बारिश के कारण हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ। दिल्ली से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट को लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तीन बार प्रयास असफल रहने के बाद विमान को भोपाल डायवर्ट कर दिया गया। इस फ्लाइट में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सवार थे जो भोपाल में सुरक्षित उतर गए।

सोमवार को यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे। वह इंडिगो की फ्लाइट 6E-6476 में सवार थे। लेकिन मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट को लखनऊ एयरपोर्ट पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंडिगो के पायलट ने तीन बार लैंडिंग का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। इसके बाद विमान को भोपाल के लिए डायवर्ट कर दिया गया। जिसके बाद दोनों डिप्टी सीएम सुरक्षित फ्लाइट से उतरे।

लखनऊ में सुबह होते ही छाया अंधेरा, तेज बारिश लखनऊ में सुबह 8 बजकर 20 मिनट पर बादल छाने के बाद के कई इलाकों में अंधेरा हो गया और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। करीब डेढ़ घंटे तक आंधी और बारिश का दौर जारी रहा। कई जगह नाले उफान पर आ गए और सुल्तानपुर रोड समेत कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। ठंडी हवाओं के चलते मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने आगे के लिए भी अलर्ट जारी किया है। दोपहर में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है। अगले तीन दिनों तक आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है।

दिल्ली जाने वाली 15 उड़ानें लखनऊ डाइवर्ट नई दिल्ली में रविवार-सोमवार की रात को खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस आपात स्थिति के चलते दिल्ली जाने वाले कुल 15 विमानों को अचानक लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डाइवर्ट किया गया। वहीं, सुबह लखनऊ का मौसम खराब होने से दिल्ली चंडीगढ़ समेत तीन स्थानों से आ रही फ्लाइटें लैंड नहीं कर पाईं।