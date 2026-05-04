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तीन बार कोशिश के बाद भी लखनऊ में नहीं उतर सका दोनों डिप्टी सीएम का विमान, भोपाल डायवर्ट

May 04, 2026 02:38 pm ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ में खराब मौसम का असर वीआईपी मूवमेंट पर भी पड़ा। दिल्ली से आ रही इंडिगो की फ्लाइट, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सवार थे, तीन बार लैंडिंग में असफल रही। आखिर में फ्लाइट को भोपाल डायवर्ट करना पड़ा।

तीन बार कोशिश के बाद भी लखनऊ में नहीं उतर सका दोनों डिप्टी सीएम का विमान, भोपाल डायवर्ट

UP News: यूपी के लखनऊ समेत कई आसपास के जिलों में सोमवार सुबह मौसम बिगड़ गया। तेज आंधी बारिश से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। यहां तक कि तेज आंधी और बारिश के कारण हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ। दिल्ली से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट को लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तीन बार प्रयास असफल रहने के बाद विमान को भोपाल डायवर्ट कर दिया गया। इस फ्लाइट में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सवार थे जो भोपाल में सुरक्षित उतर गए।

सोमवार को यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे। वह इंडिगो की फ्लाइट 6E-6476 में सवार थे। लेकिन मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट को लखनऊ एयरपोर्ट पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंडिगो के पायलट ने तीन बार लैंडिंग का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। इसके बाद विमान को भोपाल के लिए डायवर्ट कर दिया गया। जिसके बाद दोनों डिप्टी सीएम सुरक्षित फ्लाइट से उतरे।

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लखनऊ में सुबह होते ही छाया अंधेरा, तेज बारिश

लखनऊ में सुबह 8 बजकर 20 मिनट पर बादल छाने के बाद के कई इलाकों में अंधेरा हो गया और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। करीब डेढ़ घंटे तक आंधी और बारिश का दौर जारी रहा। कई जगह नाले उफान पर आ गए और सुल्तानपुर रोड समेत कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। ठंडी हवाओं के चलते मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने आगे के लिए भी अलर्ट जारी किया है। दोपहर में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है। अगले तीन दिनों तक आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है।

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दिल्ली जाने वाली 15 उड़ानें लखनऊ डाइवर्ट

नई दिल्ली में रविवार-सोमवार की रात को खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस आपात स्थिति के चलते दिल्ली जाने वाले कुल 15 विमानों को अचानक लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डाइवर्ट किया गया। वहीं, सुबह लखनऊ का मौसम खराब होने से दिल्ली चंडीगढ़ समेत तीन स्थानों से आ रही फ्लाइटें लैंड नहीं कर पाईं।

डाइवर्ट होकर लखनऊ पहुंचने वाले विमानों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों उड़ानें शामिल थीं। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में काठमांडू, मस्कट और फुकेट से आने वाले विमान प्रमुख रहे। वहीं घरेलू स्तर पर जयपुर से सर्वाधिक 4 उड़ानें लखनऊ भेजी गईं। इनके अलावा हैदराबाद (2 उड़ानें), मुंबई, गुवाहाटी, कोयंबटूर, औरंगाबाद और बेंगलुरु की उड़ानों को भी सुरक्षित रूप से उतारा गया। दिल्ली में मौसम में सुधार की सूचना मिलने के बाद, लखनऊ में सुरक्षित रूप से उतारे गए सभी विमानों को रवाना कर दिया गया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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