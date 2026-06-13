नियामक आयोग की आपत्ति के बाद भी बिजली बिल में जुड़ गया 10% सरचार्ज, साढ़े 7 लाख उपभोक्ता परेशान
भीषण गर्मी के चलते बिजली खपत अधिक होने के कारण उपभोक्ताओं के बिल पहले ही बढ़े हुए थे, ऊपर से अतिरिक्त अधिभार जुड़ने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई। कानपुर में बनाई गईं केस्को की आठ हेल्पडेस्क पर बड़ी संख्या में उपभोक्ता बढ़े बिलों की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग की आपत्ति के बावजूद पॉवर कॉरपोरेशन ने उपभोक्ताओं से बढ़े बिजली बिल की वसूली शुरू कर दी है। केस्को के करीब साढ़े सात लाख उपभोक्ताओं के जून में आए बिजली बिलों में 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) जोड़ दिया गया है। भीषण गर्मी के चलते बिजली खपत अधिक होने के कारण उपभोक्ताओं के बिल पहले ही बढ़े हुए थे, ऊपर से अतिरिक्त अधिभार जुड़ने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। कानपुर में बनाई गईं केस्को की आठ हेल्पडेस्क पर बड़ी संख्या में उपभोक्ता बढ़े बिलों की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। अधिकतर उपभोक्ताओं का कहना है कि जब यूपी विद्युत नियामक आयोग ने इस अधिभार पर असहमति जताई है तो फिर इसकी वसूली क्यों की जा रही है। हेल्पडेस्क कर्मी उपभोक्ताओं को बता रहे हैं कि बिल में 10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज जोड़ा गया है, लेकिन लोग इस जवाब से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं।
कुल बिल पर जुड़ रहा 10 प्रतिशत अधिभार
फ्यूल सरचार्ज ऊर्जा शुल्क, फिक्स चार्ज और बिजली ड्यूटी के कुल योग का 10 प्रतिशत जोड़ा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी उपभोक्ता का कुल बिल सात हजार रुपये है तो उस पर 700 रुपये अतिरिक्त जुड़कर बिल 7700 रुपये पहुंच रहा है। बिल जमा करने के बाद मिलने वाली डिटेल रसीद में भी ईंधन अधिभार अलग मद में दर्शाया जा रहा है।
जुलाई के बिल में अतिरिक्त वसूली की रकम होगी वापस
जून में वसूला जा रहा 10% अधिभार शुल्क जुलाई में उपभोक्ताओं को वापस मिल सकता है। 19 जून तक नियामक आयोग को पावर कॉरपोरेशन का जवाब मिलने के बाद इसके आदेश होंगे। नियामक आयोग पहले ही पुराने भुगतान को ईंधन अधिभार शुल्क में समायोजित करने को गलत ठहरा चुका है। जून में मिल रहे बिजली बिलों में 10% अतिरिक्त वसूली के आदेश पावर कॉरपोरेशन ने दिए थे। आयोग ने कॉरपोरेशन से सभी आंकड़े साझा करने के लिए 19 जून तक का वक्त दिया है।
क्या बोले अधिकारी
केस्को के अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य) एके प्रभाकर ने कहा कि हर महीने ईंधन अधिभार बिल में जुड़ता है। ईंधन कीमतों के उतार-चढ़ाव के आधार पर यह तय होता है। पहले यह माइनस में भी रहा है, जिससे बिल कम हुए थे। मई की खपत के आधार पर जून के बिल में 10 प्रतिशत अधिभार जोड़ा गया है।
विद्युत उपभोक्ता परिषद ने क्या कहा
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि यूपी विद्युत नियामक आयोग ने इस 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार की वसूली को नियम विरुद्ध बताया है। यूपीपीसीएल की इस वसूली को कानूनी चुनौती दी जाएगी। अगले महीने उपभोक्ताओं की यह राशि वापस करनी पड़ेगी।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें